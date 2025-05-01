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Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» в Одесі (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Унаслідок прицільної атаки ворога постраждало відділення «Нової пошти» в Одесі, повідомила пресслужба компанії 1 травня.

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Деталі 

  • Вночі російський «шахед» влучив у вантажне відділення, зруйнувавши його частину. На щастя, дрон-камікадзе не здетонував. 
  • Оскільки працівників у той час не було, ніхто не постраждав, зазначили в компанії.
  • Компанія розгорнула мобільне відділення для вантажів до 30 кг, тож затримок із доставкою не очікується. На 12:10 триває розбір завалів, а сума збитків уточнюється.
  • «Нова пошта» заявила, що зв’яжеться з клієнтами, чиї посилки знищено, та компенсує їхню вартість.
пресслужба Нової Пошти

Наслідки атаки Фото: «Нова пошта» Фото пресслужба Нової Пошти

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» в Одесі (фото) /Фото 1

Наслідки атаки Фото: «Нова пошта»

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» в Одесі (фото) /Фото 2

Наслідки атаки Фото: «Нова пошта»

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» в Одесі (фото) /Фото 3

Наслідки атаки Фото: «Нова пошта»

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» в Одесі (фото) /Фото 4

Наслідки атаки Фото: «Нова пошта»

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Контекст 

У ніч на 1 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, випустивши п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М» з окупованого Криму, а також 170 ударних і допоміжних безпілотників з території росії та Криму, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски дронів зафіксовано з районів Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 8:30 збито 74 ударні БпЛА типу Shahed та інші дрони на сході, півночі, півдні та в центрі України. Ще 68 ворожих дронів-імітацій було втрачено з радарів без наслідків.

Унаслідок атаки постраждали кілька регіонів, зокрема Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

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