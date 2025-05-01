Росія вдарила ракетами по агропідприємству на Одещині: збитки оцінюються більш як у 60 млн грн (фото)

Ракетним обстрілом було зруйновано агропідприємство СФГ «Тиченко» у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Загальні збитки внаслідок атаки перевищили 60 млн грн, повідомила пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

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«Руйнування величезні – майно практично повністю знищено. Все, що створювалося роками, втрачено за одну ніч», – зазначили в господарстві.

Обстріл знищив увесь технічний парк підприємства: пошкоджено 14 одиниць самохідної техніки та 20 одиниць причіпного обладнання, зокрема трактори, сівалки і комбайни.

Складські приміщення також зазнали значних руйнувань – покрівлі та бункери зруйновані, що унеможливлює їх подальше використання.

СФГ «Тиченко» – ще один приклад того, як війна нищить аграрну інфраструктуру України, загрожуючи продовольчій безпеці та економічній стабільності регіоні, заявили у ВАР.

Наслідки атаки. Фото: ВАР Наслідки атаки. Фото: ВАР Фото Пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР). Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

СФГ «Тиченко» обробляє 630 га земель і є важливим виробником у регіоні, повідомили у ВАР. Підприємство засноване 1995 року та спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових, овочів, фруктів, ягід і винограду.

У ніч на 1 травня російські війська провели масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши п’ять балістичних ракет «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму та 170 ударних і допоміжних безпілотників, запущених із Росії та Криму, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускалися з районів Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауди в окупованому Криму.

До 8:30 було знищено 74 ударні БПЛА типу Shahed та інші дрони на сході, півночі, півдні й у центрі України. Ще 68 дронів-імітацій зникли з радарів без наслідків.

Атака завдала шкоди кільком регіонам, зокрема Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій та Київській областям. В Одесі через удар «шахедом» було зруйновано відділення «Нової пошти». Жертв вдалося уникнути.