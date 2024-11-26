Зависимая от российских газа и нефти Турция просит США разрешить оплату энергоносителей через подсанкционный Газпромбанк

Турция ведет переговоры с США об исключении из санкций, что позволит стране продолжать использовать российский Газпромбанк для оплаты импорта природного газа, пишет Bloomberg 26 ноября со ссылкой на министра энергетики Алпарслана Байрактара. Россия поставляет Турции около 40% газа и половину нефти.

Ключевые факты

Турецкий министр заявил, что санкции против Газпромбанка означают, что без исключения Турция не сможет платить РФ и, соответственно, покупать товары.

По словам министра, если не будет никаких исключений, это может стать большой проблемой для Турции. Он сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном.

Россия является самым крупным поставщиком газа в Турцию: в прошлом году на ее долю пришлось около 42% импорта.

Комментарии Байрактара усиливают напряженность между Вашингтоном и европейскими покупателями российского газа, которые остались, из-за объявленных на прошлой неделе санкций в отношении Газпромбанка. Банк ранее избегал санкций, связанных с вторжением в Украину благодаря своей ключевой роли в содействии платежам за энергоносители.

Контекст

Хотя Турция поставляет украинским военнослужащим боевые беспилотники и критически важные артиллерийские снаряды, Анкара не ввела санкции против России из-за войны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пытался выступить посредником в установлении мира между сторонами и возродить «зерновое соглашение», поддержанное Организацией Объединенных Наций в 2022 году.

Анкара и Москва хотят создать газовый хаб в Турции, включая возможность прокладки большего количества подводных трубопроводов через Черное море.

Кроме газа, Турция зависит от России примерно в половине своего импорта сырой нефти, имеет одну строящуюся атомную электростанцию «Росатома» и ведет переговоры о другой.

Венгрия, еще один крупный импортер газа, раскритиковала действия США против Газпромбанка, заявив, что они угрожают энергетической безопасности. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что региональные страны «найдут способ» продолжить потоки после переговоров в Стамбуле с региональными министрами энергетики, включая Байрактара.