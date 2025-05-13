Российский экспорт потерял 7% в первом квартале из-за обвала цен на нефть

Экспорт товаров из России в первом квартале 2025 года сократился на 6,8%, до $94,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные российской таможни. Главная причина – падение цен на нефть, что привело к уменьшению торгового баланса на 17,8%, до $31,8 млрд.

Ключевые факты

Импорт остался почти неизменным – $63,1 млрд (+0,1%), но сальдо торгового баланса сократилось из-за падения экспорта.

Основной удар пришелся на нефтегазовый сектор: экспорт минеральной продукции (нефть и нефтепродукты) упал на 14,1%, до $55,4 млрд. По данным Минэкономразвития, цена на российскую нефть Urals снизилась с $67,7 в январе до $59 в марте 2025 года.

Экспорт продовольствия и сельхозсырья также сократился на 14%, до $9 млрд.

Некоторые секторы показали рост: экспорт металлов вырос на 2,9%, до $14,2 млрд, химпрома – на 23,4%, до $7,5 млрд, машин и оборудования – на 31,6%, до $5,4 млрд, древесины и бумажных изделий – на 14,4%, до $2,6 млрд. Однако это не компенсировало падение нефтегазовых доходов.

Экспорт в Азию снизился на 5,4%, до $72,2 млрд, в том числе поставки нефти в Китай сократились на 14,7% (24,3 млн т). Экспорт в Европу упал на 9,4%, до $14,5 млрд.

В апреле падение может усугубиться: цена Urals снизилась до $54,8. Правительство РФ сократило прогноз нефтегазовых доходов на 2,6 трлн руб., соответствующие изменения в бюджет рассматривает Госдума.

Несмотря на сокращение экспорта, рубль укрепился со 102 до 85 руб./$ за квартал. Центробанк объясняет это стабильными продажами валюты экспортерами и высокими ставками, побуждающими компании конвертировать валюту в рубли для финансирования расходов или размещения на депозитах.

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Контекст

Падение цен на нефть усилило давление на экономику РФ, зависящую от нефтегазовых доходов. Российский ВВП, за исключением сезонности, снизился на 0,3% в январе–марте в квартальном выражении после роста на 1,3% в октябре–декабре 2024 года. Это первое сокращение ВВП с 2022 года.

До этого РФ удавалось избежать катастрофы в экономике, «накачивая» ее бюджетными расходами. Но помогут ли эти «инъекции» в будущем, читайте в материале Forbes Ukraine.