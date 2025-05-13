Російський експорт втратив 7% у першому кварталі через обвал цін на нафту

Експорт товарів із Росії у першому кварталі 2025 року скоротився на 6,8%, до $94,9 млрд, порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані російської митниці. Головна причина – падіння цін на нафту, що призвело до зменшення торговельного балансу на 17,8%, до $31,8 млрд.

Ключові факти

Імпорт залишився майже незмінним – $63,1 млрд (+0,1%), але сальдо торговельного балансу скоротилося через падіння експорту.

Основний удар припав на нафтогазовий сектор: експорт мінеральної продукції (нафта і нафтопродукти) впав на 14,1%, до $55,4 млрд. За даними Мінекономрозвитку, ціна на російську нафту Urals знизилася з $67,7 у січні до $59 у березні 2025 року.

Експорт продовольства та сільгоспсировини також скоротився на 14%, до $9 млрд.

Деякі сектори показали зростання: експорт металів зріс на 2,9%, до $14,2 млрд, хімпрому – на 23,4%, до $7,5 млрд, машин та обладнання – на 31,6%, до $5,4 млрд, деревини та паперових виробів – на 14,4%, до $2,6 млрд. Проте це не компенсувало падіння нафтогазових доходів.

Експорт до Азії знизився на 5,4%, до $72,2 млрд, зокрема постачання нафти до Китаю скоротилися на 14,7% (24,3 млн т). Експорт до Європи впав на 9,4%, до $14,5 млрд.

У квітні падіння може посилитися: ціна Urals знизилася до $54,8. Уряд РФ скоротив прогноз нафтогазових доходів на 2,6 трлн руб., відповідні зміни до бюджету розглядає Держдума.

Попри скорочення експорту, рубль зміцнився зі 102 до 85 руб./$ за квартал. Центробанк пояснює це стабільними продажами валюти експортерами та високими ставками, які спонукають компанії конвертувати валюту в рублі для фінансування витрат чи розміщення на депозитах.

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Контекст

Падіння цін на нафту посилило тиск на економіку РФ, яка залежить від нафтогазових доходів. Російський ВВП, за винятком сезонності, знизився на 0,3% у січні–березні у квартальному вираженні після зростання на 1,3% у жовтні–грудні 2024 року. Це перше скорочення ВВП з 2022 року.

До цього РФ вдавалось уникнути катастрофи в економіці, «накачуючи» її бюджетними видатками. Але чи допоможуть ці «ін’єкції» у майбутньому, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.