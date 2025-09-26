Онлайн-ритейлер Rozetka , входящий в группу Rozetka-EVO, запустил кредитную карту в партнерстве с Unex Bank и платежной системой Mastercard . Продукт интегрирован с финансовой компанией RozetkaPay. Об этом говорится на сайте компании.

Подробности

С картой клиенты смогут получить низкие цены на товары Rozetka, в том числе акционные, отмечается на странице продукта. Кредитный лимит – до 200 000 грн, льготный период – 62 дня.

Вне льготного периода ставка – 4,3% в месяц, реальная годовая процентная ставка – 54,7%.

Лимиты можно использовать для покупок на Rozetka, оплаты частями и обычных транзакций. Рассрочка по карте – до 24 месяцев. Также доступны бонусы и скидки за покупки.

Оформить карту можно на сайте и в приложении Rozetka. Обслуживание – бесплатное.

Карта будет работать по банковской лицензии Unex Bank. Банк открывает основной счет, с которого производятся финансовые операции по карте.

Контекст

RozetkaPay (ФК «ЭВО») – платежная компания, работающая в экосистеме Rozetka и обеспечивающая онлайн- и офлайн-платежи. Компания входит в группу Rozetka-EVO, объединяющую Rozetka и ряд маркетплейсов, в частности Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua.

Финансовая компания в марте получила лицензию Национального банка на открытие счетов для физических и юридических лиц.

Сразу после получения лицензии покупатели, использующие сервис «Оплатить частями от Rozetka», смогли открывать счета. Это позволило оплачивать заказы, участвовать в программе лояльности RozetkaPay, выполнять P2P-переводы и другие финансовые операции.

Unex Bank – украинский банк, основанный в 1993 году. С 2017-го банк активно развивает розничный бизнес, предлагая физлицам кредиты, депозиты, карты и онлайн-сервисы. В апреле 2021-го банк сменил владельцев: 75% акций принадлежит инвестиционной компании Томаша Фиалы Dragon Capital, а 24,5% – чешскому банкиру Ивану Свитеку.