RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов

Входящая в группу Rozetka-EVO финтех-компания RozetkaPay получила лицензию Национального банка Украины (НБУ), которая позволяет открывать счета для физических и юридических лиц. Это расширяет возможности сервиса, интегрированного в экосистему Rozetka, говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

На первом этапе счета смогут открывать покупатели, пользующиеся сервисом «Оплатить по частям от Rozetka».

Владельцы счетов получат возможность удобнее оплачивать заказы, участвовать в программе лояльности RozetkaPay, осуществлять переводы P2P и другие финансовые операции.

В будущем сервис станет доступным для предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах Rozetka-EVO. Они смогут быстрее получать выплаты и использовать средства для закупок или других бизнес-целей.

«Мы строим экосистему сервисов, объединяющую маркетплейс, онлайн- и офлайн-платежи, кредиты, платежные счета и программы лояльности», – говорит CEO платежного сервиса RozetkaPay Александр Лапко.

Контекст

RozetkaPay (ФК «ЭВО») – платежный сервис, работающий в экосистеме Rozetka и обеспечивающий онлайн- и офлайн-платежи. Компания входит в группу Rozetka-EVO, объединяющую крупнейший онлайн-ритейлер Украины Rozetka и ряд маркетплейсов, в частности, Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua.

Решение НБУ позволяет RozetkaPay стать финансовым игроком на рынке электронной коммерции, создавая альтернативу традиционным банковским услугам. Ранее подобные финансовые сервисы запустили международные компании, включая Amazon (Amazon Pay) и Apple (Apple Card).

Сеть офлайн-магазинов ритейлера насчитывает более 500 точек выдачи в 150 городах Украины. Основали компанию в 2005 году Ирина и Владислав Чечоткины, в 2015 году совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.