Україна доопрацювала і передала США проєкт угоди про партнерство

Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства з США і передала його американській стороні, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» 14 лютого в українській делегації Мюнхенської конференції з безпеки. Україна отримала драфт угоди 12 лютого під час візиту міністра фінансів США Скота Бессента.

Ключові факти

Делегація повідомила, що під час телефонної розмови 12 лютого президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям.

«Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб з ним попрацювати», – сказали в делегації.

Водночас зустріч президента Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, яка мала відбутися на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого, перенесли.

За словами співрозмовника «Європейської правди» в українській делегації, причина перенесення полягає в тому, що США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

Контекст

Один з основних аспектів Плану перемоги президента Володимира Зеленського полягає в залученні західних інвесторів до видобутку стратегічних корисних копалин, таких як літій і титан. 3 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією йдуть «досить добре» і що США готові продовжити підтримку України в обмін на доступ до її рідкоземельних металів.

10 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News Трамп повідомив, що Україна нібито погодилася надати США доступ до рідкісноземельних мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

11 лютого під час зустрічі Зеленський і Бессент обговорили ресурсний потенціал України та економічні гарантії безпеки для українців. Зокрема, ішлося й про підготовку документа про економічне партнерство між Україною та США. Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.