«Розумне врегулювання» війни в Україні та внутрішні загрози Європи. Головне з виступу віцепрезидента США Венса в Мюнхені

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував стан демократії у Європі, заявив, що побоюється «внутрішньої загрози» Європи, а також висловив сподівання на «розумне врегулювання» війни між Росією та Україною. Про це йшлося у його промові на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Ключові факти

Війна в Україні. За словами Венса, адміністрація Трампа вірить, що «ми можемо дійти до розумного врегулювання між Росією та Україною».

За словами Венса, адміністрація Трампа вірить, що «ми можемо дійти до розумного врегулювання між Росією та Україною». Безпека Європи. Віцепрезидент наголосив, що стурбований «внутрішньою безпекою Європи». «Загроза, яка турбує мене найбільше щодо Європи, – це не Росія, не Китай чи якийсь інший зовнішній субʼєкт. Мене непокоїть загроза зсередини. Відхід Європи від деяких із її фундаментальних цінностей, цінностей, спільних зі Сполученими Штатами Америки».

Віцепрезидент наголосив, що стурбований «внутрішньою безпекою Європи». «Загроза, яка турбує мене найбільше щодо Європи, – це не Росія, не Китай чи якийсь інший зовнішній субʼєкт. Мене непокоїть загроза зсередини. Відхід Європи від деяких із її фундаментальних цінностей, цінностей, спільних зі Сполученими Штатами Америки». Демократія . Венс закликав Європу «робити більше, ніж просто говорити про демократичні цінності, жити ними». «Я побоююся, що у Великій Британії та в усій Європі свобода слова відступає», – сказав він. «Я вважаю, що ваші демократії набагато менш крихкі, ніж багато людей, мабуть, побоюються. І я дійсно вірю, що якщо дозволити вашим громадянам висловлювати свою думку, вони стануть ще сильнішими», – наголосив Венс.

. Венс закликав Європу «робити більше, ніж просто говорити про демократичні цінності, жити ними». «Я побоююся, що у Великій Британії та в усій Європі свобода слова відступає», – сказав він. «Я вважаю, що ваші демократії набагато менш крихкі, ніж багато людей, мабуть, побоюються. І я дійсно вірю, що якщо дозволити вашим громадянам висловлювати свою думку, вони стануть ще сильнішими», – наголосив Венс. Головним прикладом «загрози зсередини, відступу Європи від деяких із її основних цінностей» Венс назвав нещодавно скасовані вибори в Румунії . У грудні Верховний суд Румунії скасував президентські вибори після звинувачень у втручанні Росії і постановив, що весь процес, який мав завершитися цими вихідними, доведеться провести заново.

. У грудні Верховний суд Румунії скасував президентські вибори після звинувачень у втручанні Росії і постановив, що весь процес, який мав завершитися цими вихідними, доведеться провести заново. «Ви можете вірити, що Росія неправильно купує рекламу в соціальних мережах, щоб впливати на ваші вибори. Ми, звісно, ​​так думаємо. Ви можете засуджувати це навіть на світовій арені, але якщо вашу демократію можна зруйнувати за допомогою $100 000 цифрової реклами з іноземної держави, то вона була не дуже сильною», – додав він.

Міграція. На думку Венса, із усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені на конференції країни, «немає нічого нагальнішого, ніж масова міграція».

Контекст

У Мюнхені з 14 до 16 лютого відбувається конференція з безпеки. У ній, зокрема, беруть участь делегації України та США. Спілкуючись із журналістами, президент Володимир Зеленський заявив, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами. За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни. «Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантій безпеки. Ми в НАТО чи НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», – сказав президент.

Зеленський мав зустрітися із Венсом в межах конференції, але зустріч перенесли, оскільки США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.