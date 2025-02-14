«Розумне врегулювання» війни в Україні та внутрішні загрози Європи. Головне з виступу віцепрезидента США Венса в Мюнхені

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував стан демократії у Європі, заявив, що побоюється «внутрішньої загрози» Європи, а також висловив сподівання на «розумне врегулювання» війни між Росією та Україною. Про це йшлося у його промові на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.
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Ключові факти
- Війна в Україні. За словами Венса, адміністрація Трампа вірить, що «ми можемо дійти до розумного врегулювання між Росією та Україною».
- Безпека Європи. Віцепрезидент наголосив, що стурбований «внутрішньою безпекою Європи». «Загроза, яка турбує мене найбільше щодо Європи, – це не Росія, не Китай чи якийсь інший зовнішній субʼєкт. Мене непокоїть загроза зсередини. Відхід Європи від деяких із її фундаментальних цінностей, цінностей, спільних зі Сполученими Штатами Америки».
- Демократія. Венс закликав Європу «робити більше, ніж просто говорити про демократичні цінності, жити ними». «Я побоююся, що у Великій Британії та в усій Європі свобода слова відступає», – сказав він. «Я вважаю, що ваші демократії набагато менш крихкі, ніж багато людей, мабуть, побоюються. І я дійсно вірю, що якщо дозволити вашим громадянам висловлювати свою думку, вони стануть ще сильнішими», – наголосив Венс.
- Головним прикладом «загрози зсередини, відступу Європи від деяких із її основних цінностей» Венс назвав нещодавно скасовані вибори в Румунії. У грудні Верховний суд Румунії скасував президентські вибори після звинувачень у втручанні Росії і постановив, що весь процес, який мав завершитися цими вихідними, доведеться провести заново.
- «Ви можете вірити, що Росія неправильно купує рекламу в соціальних мережах, щоб впливати на ваші вибори. Ми, звісно, так думаємо. Ви можете засуджувати це навіть на світовій арені, але якщо вашу демократію можна зруйнувати за допомогою $100 000 цифрової реклами з іноземної держави, то вона була не дуже сильною», – додав він.
- Міграція. На думку Венса, із усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені на конференції країни, «немає нічого нагальнішого, ніж масова міграція».
Контекст
У Мюнхені з 14 до 16 лютого відбувається конференція з безпеки. У ній, зокрема, беруть участь делегації України та США. Спілкуючись із журналістами, президент Володимир Зеленський заявив, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами. За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни. «Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантій безпеки. Ми в НАТО чи НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», – сказав президент.
Зеленський мав зустрітися із Венсом в межах конференції, але зустріч перенесли, оскільки США потрібен час для того, щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.
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