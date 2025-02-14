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США не готовы говорить об Украине в НАТО, потому что считают это эскалацией с РФ – Зеленский

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

США и президент Дональд Трамп не готовы говорить о членстве Украины в НАТО, поскольку считают это эскалацией с россиянами, сообщил журналистам президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности.

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Ключевые факты

  • «Сегодняшняя Америка и президент Трамп, они не готовы говорить о НАТО. Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с россиянами. Они считают, что то, что НАТО в Конституции, это главный фактор оккупации Украины», – сказал он.
  • По его словам, Украине без вступления в НАТО нужна армия численностью 1,5 млн с оружием НАТО, чтобы защитить страну.
  • В то же время, по мнению Зеленского, в США пока нет готового плана завершения войны.
  • «Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности. Мы в НАТО или НАТО у нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина», – сказал президент.

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как собирается это сделать.

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и о готовности работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях, включая дроны и другие современные производства.

Министр обороны США Пит Гегсет выразил серьезные сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возобновлении ее до границ 1991 года. По его словам, Трамп стремится завершить конфликт путем дипломатии и привлечь Россию и Украину к переговорному процессу.

13 февраля вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, будут принимать военные меры, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.

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