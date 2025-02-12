США передали Украине первый проект соглашения о партнерстве – Зеленский

Украина получила от США первый драфт соглашения о партнерстве, сообщил президент Владимир Зеленский после переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет «Укринформ» . Соглашение о партнерстве будет предусматривать экономическое сотрудничество двух стран.

Ключевые факты

По словам президента, Украине был передан первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между странами.

«Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ. Потому что Соединенные Штаты – это наши главные партнеры. Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время», – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что разговор с Бессентом был «конструктивным» и включал, среди прочего, вопросы гарантий безопасности, говорили также о полезных ископаемых.

На встречу с министром финансов США Зеленский принес карту полезных ископаемых Украины, поэтому эта тема была среди приоритетных.

Контекст

Один из ключевых пунктов Плана победы президента Владимира Зеленского предусматривает привлечение западных инвесторов к добыче стратегических полезных ископаемых, таких как литий и титан. 3 февраля Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят «достаточно хорошо» и что США готовы продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам.

О потенциале украинских полезных ископаемых, которые оцениваются в триллионы долларов, и о препятствиях на пути этих договоренностей читайте здесь.