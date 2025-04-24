Рубио отрицает обсуждение Белым домом снятия санкций с «Северного потока-2»

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию Politico об обсуждении в Белом доме снятия санкций с российского газопровода «Северный поток-2». Об этом чиновник написал в Х 24 апреля. По его словам, ни он, ни спецпосланник президента США Стив Виткофф не вели разговоров о снятии санкций с России в рамках соглашения с Украиной.

Ключевые факты

«Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки», – написал Рубио в соцсети Х.

23 апреля Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, сообщило о том, что Белый дом обсуждает вопрос снятия санкций с российского газопровода «Северный поток-2» и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между Россией и Украиной.

Согласно материалу, Виткофф предложил снять санкции с «Северного потока-2», а Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам высказались против этой идеи.

Некоторые собеседники в правительстве США считают, что Россия ввела Виткоффа в заблуждение по поводу масштабов экономических возможностей для США в восстановлении деловых связей с Россией.

«В Белом доме происходят внутренние дебаты между людьми, занимающимися энергетическим доминированием – между Бергамом, продвигающим необходимость рынков для американского СПГ, и Виткоффом, который хочет быть ближе к России, – сообщил один из источников. – Восстановление Россией статуса ведущего поставщика энергии в Европу станет «кровавой баней для американских нефте- и газодобытчиков».

Контекст

Отмена санкций, действующих в настоящее время в отношении одного из основных трубопроводов России, соединяющих ее газовые месторождения с Западной Европой, станет резким изменением политики США, впервые введенной в первый срок президента Дональда Трампа.

Президент Джо Байден отменил эти санкции в начале своего срока, но снова ввел их после того, как произошло вторжение в Украину в 2022 году.

Возобновление работы «Северного потока-2» может принести Москве финансовую выгоду, но только если ЕС согласится снова покупать российский газ по трубопроводу – перспектива, которая кажется маловероятной ввиду позиции ЕС по поводу отказа от российского импорта энергоносителей.

Администрация Байдена также ввела санкции против российского проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», который может поставлять до 13,2 млн тонн газа в год, если эти санкции будут сняты.