США предлагают смягчить санкции против России в рамках мирного соглашения с Украиной. Bloomberg узнал детали плана

США предоставили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам европейских чиновников, основные положения плана США были обнародованы на 7 апреля в Париже.

Ключевые факты

Предложение США фактически заморозит войну, а украинские территории, на данный момент оккупированные Россией, останутся под контролем Москвы, заявили источники.

По их словам, стремление Украины вступить в НАТО также будет снято с повестки дня.

Парижские переговоры включали в себя встречу президента Франции Эмманюэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также обсуждение между госсекретарем Марком Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня в течение нескольких недель. Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Один из чиновников заявил, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими.

18 апреля Рубио заявил, что гарантии безопасности являются законным желанием со стороны Украины, но переговорщики пока не дошли до такого уровня конкретики.

Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва должна согласиться на него, прежде чем обсуждать другие вопросы, сказал источник, знакомый с ситуацией.

Контекст

11 апреля Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что Россия должна активнее действовать для достижения прекращения огня.

Трамп разочарован действиями Владимира Путина, считая, что сознательно тормозит переговоры, пишет Fox News. Белый дом, по данным канала, рассматривает введение строгих санкций против российского «теневого флота». Ранее Трамп отмечал, что может ввести пошлины до 500% для стран, покупающих российскую нефть.

14 апреля Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны. В тот же день он добавил, что конфликт в Украине стал следствием «некомпетентности» трех лидеров, добавив в этот список президента РФ Владимира Путина.

Ряд высокопоставленных должностных лиц администрации США, в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, рекомендуют Трампу с осторожностью относиться к заявлениям РФ о готовности к миру, указывая на отсутствие у Путина искреннего желания прекратить боевые действия.