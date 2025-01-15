Путін готується до переговорів з Трампом. Bloomberg дізнався, що на них вимагатиме Росія

Президент Росії Володимир Путін на будь-яких переговорах із новим президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, що Україна різко скоротила військові звʼязки з альянсом НАТО і стала нейтральною державою з обмеженою армією, пише Bloomberg із посиланням на джерела 15 січня.

Ключові факти

За словами джерела, знайомого з підготовкою Москви до можливих переговорів, Путін хоче, щоб Україна ніколи не вступила до Організації Північноатлантичного договору і накласти обмеження на її військовий потенціал.

Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачати зброю до України в рамках двосторонніх угод про безпеку, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій.

Усі ці вимоги є неприйнятними для України і позиція російського лідера також суперечить заявленому бажанню Трампа якнайшвидше покласти край війні.

Україна та Росія проводять у Катарі обмежені переговори щодо правил захисту ядерних обʼєктів від нападів, повідомило джерело, знайоме з приготуваннями Кремля.

Українські офіційні особи заявили, що наразі переговори між Києвом та Москвою обмежуються лише обміном полоненими та поверненням депортованих дітей.

Умови Росії також включають збереження фактичного контролю над майже 20% території України, яку вона захопила, включаючи Кримський півострів, анексований у 2014 році, хоча, за словами деяких джерел, Москва відкрита для обміну деякими територіями.

Трохи більше року тому Путін передав високопосадовцям США через непрямі канали, що він потенційно міг би розглянути можливість відмови від вимоги нейтрального статусу для України і навіть відмовитися від супротиву можливого членства в НАТО, заявили тоді дві людини, близькі до Кремля. Але з того часу армія РФ посилила просування на сході України і це підштовхнуло Путіна зайняти жорсткішу позицію, сказало джерело, знайоме із поточними приготуваннями.

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Контекст

9 січня Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним, хоча прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 13 січня, що жодної суттєвої підготовки до переговорів поки що не було.

Україна отримала десятки мільярдів доларів військової допомоги від США та Європи з того часу, як у лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення.

Найбільше Україна стурбована тим, що припинення бойових дій дозволить Росії перегрупуватися та завдати нового удару. Найкращою гарантією безпеки Україна вважає членство у НАТО.

15 січня Зеленський наголосив, що членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це ті гарантії безпеки, яких домагається Україна.