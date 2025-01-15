Путін готується до переговорів з Трампом. Bloomberg дізнався, що на них вимагатиме Росія

Президент Росії Володимир Путін на будь-яких переговорах із новим президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, що Україна різко скоротила військові звʼязки з альянсом НАТО і стала нейтральною державою з обмеженою армією, пише Bloomberg із посиланням на джерела 15 січня.
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Ключові факти
- За словами джерела, знайомого з підготовкою Москви до можливих переговорів, Путін хоче, щоб Україна ніколи не вступила до Організації Північноатлантичного договору і накласти обмеження на її військовий потенціал.
- Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачати зброю до України в рамках двосторонніх угод про безпеку, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій.
- Усі ці вимоги є неприйнятними для України і позиція російського лідера також суперечить заявленому бажанню Трампа якнайшвидше покласти край війні.
- Україна та Росія проводять у Катарі обмежені переговори щодо правил захисту ядерних обʼєктів від нападів, повідомило джерело, знайоме з приготуваннями Кремля.
- Українські офіційні особи заявили, що наразі переговори між Києвом та Москвою обмежуються лише обміном полоненими та поверненням депортованих дітей.
- Умови Росії також включають збереження фактичного контролю над майже 20% території України, яку вона захопила, включаючи Кримський півострів, анексований у 2014 році, хоча, за словами деяких джерел, Москва відкрита для обміну деякими територіями.
- Трохи більше року тому Путін передав високопосадовцям США через непрямі канали, що він потенційно міг би розглянути можливість відмови від вимоги нейтрального статусу для України і навіть відмовитися від супротиву можливого членства в НАТО, заявили тоді дві людини, близькі до Кремля. Але з того часу армія РФ посилила просування на сході України і це підштовхнуло Путіна зайняти жорсткішу позицію, сказало джерело, знайоме із поточними приготуваннями.
Контекст
9 січня Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним, хоча прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 13 січня, що жодної суттєвої підготовки до переговорів поки що не було.
Україна отримала десятки мільярдів доларів військової допомоги від США та Європи з того часу, як у лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення.
Найбільше Україна стурбована тим, що припинення бойових дій дозволить Росії перегрупуватися та завдати нового удару. Найкращою гарантією безпеки Україна вважає членство у НАТО.
15 січня Зеленський наголосив, що членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це ті гарантії безпеки, яких домагається Україна.
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