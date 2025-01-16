Шанс закінчити війну в 2025-му, результати далекобійності та участь ЄС у мирних перемовинах. Головне з інтервʼю Зеленського польським медіа

Ситуація на фронті в Україні є складною, але є шанс уже цього року завершити війну, про це в інтервʼю польським ЗМІ сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, перед будь-якими мирними перемовинами Україні потрібні гарантії безпеки.

Ключові факти

За словами Зеленського, ситуація на фронті як «синусоїда» – ініціатива переходить із рук у руки. Найскладніша ситуація на Сході, бо там велика концентрація російських військ і техніки. За його словами, в України спостерігається нестача озброєння. «Є бригади, які укомплектовані зброєю на 60–70%. Щось у процесі, щось іде, а щось ніяк не дійде», – зазначив він.

як «синусоїда» – ініціатива переходить із рук у руки. Найскладніша ситуація на Сході, бо там велика концентрація російських військ і техніки. За його словами, в України спостерігається нестача озброєння. «Є бригади, які укомплектовані зброєю на 60–70%. Щось у процесі, щось іде, а щось ніяк не дійде», – зазначив він. Водночас Росія зазнає великих втрат і втратила ініціативу на Харківському напрямку. На Курському напрямку Росія втратила 30 000–35 000 людей за пʼять місяців.

Завдяки далекобійності Україна вже дала результат – Росія втратила багато грошей і частину своєї логістики. Насамперед Україна завдала удари і знищила склади з боєприпасами, військову техніку і центри управління. «Далекобійність дуже сильно допомогла, недостатня далекобійність – це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у партнерів, тому що під кожен обʼєкт, а ми знаємо кожен обʼєкт – склади, пункти управління, той чи інший завод, що виробляє зброю, – ми всі їх перерахували. Але щоби знищити це, треба відповідна кількість далекобійної зброї, такої кількості поки що в нас не було», – сказав він.

Україна вже дала результат – Росія втратила багато грошей і частину своєї логістики. Насамперед Україна завдала удари і знищила склади з боєприпасами, військову техніку і центри управління. «Далекобійність дуже сильно допомогла, недостатня далекобійність – це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у партнерів, тому що під кожен обʼєкт, а ми знаємо кожен обʼєкт – склади, пункти управління, той чи інший завод, що виробляє зброю, – ми всі їх перерахували. Але щоби знищити це, треба відповідна кількість далекобійної зброї, такої кількості поки що в нас не було», – сказав він. Україна не веде за лаштунками ніяких розмов із Росією , це не в інтересах держави, сказав Зеленський. «Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті чи інші перемовини з росіянами, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні бути в одному інформполі з нашими союзниками», – додав він.

, це не в інтересах держави, сказав Зеленський. «Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті чи інші перемовини з росіянами, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні бути в одному інформполі з нашими союзниками», – додав він. Україні потрібні гарантії безпеки перед будь-якими перемовинами. «Які будуть гарантії безпеки для України? Де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка, фінанси тощо?» – сказав президент.

перед будь-якими перемовинами. «Які будуть гарантії безпеки для України? Де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка, фінанси тощо?» – сказав президент. Він впевнений, що є шанси на закінчення війни вже цього року. За його словами, обраний президент США дуже хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на Росію.

вже цього року. За його словами, обраний президент США дуже хоче закінчити війну, і він спроможний тиснути на Росію. «Ми повинні домовитись із Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну, але Трамп спроможний запропонувати Україні реальні гарантії безпеки», – сказав Зеленський.

На думку президента, поступова допомога США за каденції Джо Байдена була заповільною. «Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що «якщо щось станеться, ми тоді зробимо»… Мені здається, що це була все-таки слабка позиція», – підкреслив він.

була заповільною. «Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що «якщо щось станеться, ми тоді зробимо»… Мені здається, що це була все-таки слабка позиція», – підкреслив він. Зеленський наголосив на недостатній підтримці України системами ППО . «Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot – кажу Америкою, бо більшість у них там, – мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне: на жаль, гинули люди»

. «Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot – кажу Америкою, бо більшість у них там, – мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне: на жаль, гинули люди» Зеленський вважає, що представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх переговорів є важливим. «Я не можу сьогодні прогнозувати, яким буде майбутній стіл перемовин. Тому що він буде залежати не тільки від України. У розмові зі США я завжди кажу, що Україна – частина Євросоюзу в майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за переговорним столом», – сказав Зеленський, додавши, що ЄС – це не тільки союз, а також економічні гарантії безпеки.

Контекст

9 січня Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним, хоча прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 13 січня, що жодної суттєвої підготовки до переговорів поки що не було. 15 січня Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Путін теж готується до зустрічі із Трампом і вже має свої умови.

Україна стурбована тим, що припинення бойових дій дасть змогу Росії перегрупуватися та завдати нового удару. Найкращою гарантією безпеки Україна вважає членство у НАТО.

15 січня Зеленський наголосив, що членство в ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це ті гарантії безпеки, яких домагається Україна.