Зеленський назвав гарантії безпеки, яких домагатиметься Україна від Трампа і партнерів

Членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це гарантії безпеки, яких домагається Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня, пише ЄП .

Деталі

Зеленський повідомив, що зараз йде робота над змістом і форматом майбутньої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться після інавгурації.

За словами президента, найголовнішим очікуванням від зустрічі є закінчення війни з сильними гарантіями безпеки.

Стратегічно сильними гарантіями безпеки Україна вважає членство у ЄС і майбутнє членство у НАТО, наголосив Зеленський. Крім того, за його словами, гарантіями безпеки повинні стати «серйозні пакети зброї і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом з Росією».

Зеленський зауважив, що Україна підтримує як потенційну гарантію безпеки розміщення контингенту тих чи інших країн союзників на своїй території. Але, зауважив він, це розміщення не може бути єдиною гарантією безпеки.

Україна не гратиме в «ігри з меседжами про скорочення» своєї армії, сказав президент. «Наша армія на сьогодні – єдина гарантія безпеки… Як зберегти велику армію – це також частина цих домовленостей», – наголосив він.

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Контекст

7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «може зрозуміти почуття» РФ через прагнення України до НАТО. Зеленський, коментуючи цю заяву Трампа, закликав не робити висновків про політику США в цьому питанні. 9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.

Голова МЗС Андрій Сибіга в інтервʼю ЄП сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме «замінники» членства, оскільки саме повноцінне членство у Альянсі є єдиною найдієвішою гарантією безпеки. Міністр запевнив, що позиція Києва щодо прагнення вступити в НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції і за членство в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства. «Ми вже проходили «альтернативні варіанти». Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких «сірих зон» призводить лише до подальших загострень», – наголосив Сибіга.

Більшість українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%), свідчить недавнє опитування КМІС. Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО, вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки.