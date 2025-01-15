Зеленський назвав гарантії безпеки, яких домагатиметься Україна від Трампа і партнерів

Членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї, розміщення на території України іноземного військового контингенту – це гарантії безпеки, яких домагається Україна. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня, пише ЄП.
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Деталі
- Зеленський повідомив, що зараз йде робота над змістом і форматом майбутньої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться після інавгурації.
- За словами президента, найголовнішим очікуванням від зустрічі є закінчення війни з сильними гарантіями безпеки.
- Стратегічно сильними гарантіями безпеки Україна вважає членство у ЄС і майбутнє членство у НАТО, наголосив Зеленський. Крім того, за його словами, гарантіями безпеки повинні стати «серйозні пакети зброї і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом з Росією».
- Зеленський зауважив, що Україна підтримує як потенційну гарантію безпеки розміщення контингенту тих чи інших країн союзників на своїй території. Але, зауважив він, це розміщення не може бути єдиною гарантією безпеки.
- Україна не гратиме в «ігри з меседжами про скорочення» своєї армії, сказав президент. «Наша армія на сьогодні – єдина гарантія безпеки… Як зберегти велику армію – це також частина цих домовленостей», – наголосив він.
Контекст
7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «може зрозуміти почуття» РФ через прагнення України до НАТО. Зеленський, коментуючи цю заяву Трампа, закликав не робити висновків про політику США в цьому питанні. 9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.
Голова МЗС Андрій Сибіга в інтервʼю ЄП сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме «замінники» членства, оскільки саме повноцінне членство у Альянсі є єдиною найдієвішою гарантією безпеки. Міністр запевнив, що позиція Києва щодо прагнення вступити в НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції і за членство в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства. «Ми вже проходили «альтернативні варіанти». Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких «сірих зон» призводить лише до подальших загострень», – наголосив Сибіга.
Більшість українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%), свідчить недавнє опитування КМІС. Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО, вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки.
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