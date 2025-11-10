Сенат США вечером 9 ноября одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства, который положит конец шатдауну, длящемуся более месяца. Об этом пишут CNN и Politico .

Подробности

За документ проголосовали 60 сенаторов, против – 40. Это стало первым успешным голосованием после 14 предварительных неудач, когда законопроект не собирал необходимых 60 голосов.

Голосование стало возможным благодаря соглашению, которое восемь сенаторов-демократов заключили с лидерами Республиканской партии и Белым домом. В обмен на поддержку демократам пообещали продлить субсидии на медицинское страхование для американцев.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей, после чего его подпишет президент США – только тогда правительственный шатдаун официально завершится.

Контекст

Нынешний шатдаун в США, предусматривающий частичную остановку работы федеральных учреждений, стал самым длинным в истории страны – уже 41-й день. Предыдущий рекорд также принадлежал президенту Дональду Трампу: в декабре 2018 – январе 2019 правительство не работало 34 дня. С 1976 года это уже 22-й случай прекращения финансирования правительства.

Спор развернулся вокруг $1,7 трлн «дискреционных» расходов, составляющих примерно четверть федерального бюджета в $7 трлн. Остальные средства уходят на обязательные программы – медицину, пенсии и обслуживание государственного долга, который достиг $37,5 трлн.

Трамп не проявляет готовности к уступкам. Все сигналы из Белого дома однозначны: либо демократы откажутся от требования продлить срок действия субсидий на медицинское страхование, либо последствия шатдауна только ухудшатся. Переговоры зашли в тупик, а президент публично заявляет, что не пойдет на компромисс.

Только в марте 2025 года Конгресс в последний момент избежал нового шатдауна, когда Сенат поддержал законопроект Палаты представителей. Тогда лидера демократов в Сенате подвергли резкой критике за чрезмерные уступки республиканцам, что лишь подчеркнуло глубокие разногласия внутри Демократической партии.

