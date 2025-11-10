Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Самый длинный шатдаун в США заканчивается. Сенат поддержал законопроект о финансировании работы правительства

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сенат США вечером 9 ноября одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства, который положит конец шатдауну, длящемуся более месяца. Об этом пишут CNN и Politico.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • За документ проголосовали 60 сенаторов, против – 40. Это стало первым успешным голосованием после 14 предварительных неудач, когда законопроект не собирал необходимых 60 голосов.
  • Голосование стало возможным благодаря соглашению, которое восемь сенаторов-демократов заключили с лидерами Республиканской партии и Белым домом. В обмен на поддержку демократам пообещали продлить субсидии на медицинское страхование для американцев.
  • Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей, после чего его подпишет президент США – только тогда правительственный шатдаун официально завершится.

Контекст

Нынешний шатдаун в США, предусматривающий частичную остановку работы федеральных учреждений, стал самым длинным в истории страны – уже 41-й день. Предыдущий рекорд также принадлежал президенту Дональду Трампу: в декабре 2018 – январе 2019 правительство не работало 34 дня. С 1976 года это уже 22-й случай прекращения финансирования правительства.

Спор развернулся вокруг $1,7 трлн «дискреционных» расходов, составляющих примерно четверть федерального бюджета в $7 трлн. Остальные средства уходят на обязательные программы – медицину, пенсии и обслуживание государственного долга, который достиг $37,5 трлн.

Трамп не проявляет готовности к уступкам. Все сигналы из Белого дома однозначны: либо демократы откажутся от требования продлить срок действия субсидий на медицинское страхование, либо последствия шатдауна только ухудшатся. Переговоры зашли в тупик, а президент публично заявляет, что не пойдет на компромисс.

Только в марте 2025 года Конгресс в последний момент избежал нового шатдауна, когда Сенат поддержал законопроект Палаты представителей. Тогда лидера демократов в Сенате подвергли резкой критике за чрезмерные уступки республиканцам, что лишь подчеркнуло глубокие разногласия внутри Демократической партии.

Подробнее о том, как шатдаун влияет на экономику и жизнь граждан, читайте по ссылке.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні