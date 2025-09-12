Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Количество индустриальных парков за два года удвоилось, но есть проблема с запуском производств – Минэкономики

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

індустріальних парк /Shutterstock

На рассмотрении правительства находятся 30 заявок на создание индустриальных парков Фото Shutterstock

На рассмотрении правительства находятся 30 заявок на создание индустриальных парков. За три года войны количество индустриальных парков в Украине удвоилось и превысило сотню, но проблемой остается создание производств на этих территориях. Об этом рассказал заместитель начальника управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций, начальник отдела государственной политики в сфере индустриальных парков Минэкономики Антон Андриенко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine 12 сентября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • На сентябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 105 индустриальных парков, сообщил Андриенко. «Только за последние два года их количество увеличилось на 50%», – добавил он.
  • Государство активно поддерживает это направление, предоставляя льготы и финансируя инфраструктурные проекты для обеспечения эффективности индустриальных парков, отметил замминистра экономики.
  • В настоящее время в процессе рассмотрения еще 30 комплектов документов. «Это показывает четкий интерес бизнеса к этому механизму, и это прекрасно, особенно в это время», – отметил он.
  • Проблемой остается создание производств на этих территориях, признал Андриенко. «Только треть индустриальных парков сейчас имеют 1–2 перерабатывающих предприятия на свои территории, а остальные, к сожалению, это пока теоретические проекты», – добавил он.

Контекст

В январе 2025-го в Украине зарегистрировали 100-й индустриальный парк. В прошлом году в Украине запустили 31 ИП – рекордное количество за время войны, по данным Минэкономики. В 2022 году в реестр было включено восемь парков, в 2023 году – 13 парков.

На март 2025-го процент перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Благодаря развитию модели ИП за 10 лет, Украина способна удвоить этот показатель, рассчитывают в Министерстве экономики.

По оценкам министерства, каждый гектар индустриального парка создает до 50 рабочих мест. Одна гривня государственных инвестиций в парки привлекает 5–6 гривен частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций генерирует $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Почему так и что ждет отрасль – читайте в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні