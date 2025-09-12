На рассмотрении правительства находятся 30 заявок на создание индустриальных парков . За три года войны количество индустриальных парков в Украине удвоилось и превысило сотню, но проблемой остается создание производств на этих территориях. Об этом рассказал заместитель начальника управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций, начальник отдела государственной политики в сфере индустриальных парков Минэкономики Антон Андриенко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine 12 сентября.

Подробности

На сентябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 105 индустриальных парков, сообщил Андриенко. «Только за последние два года их количество увеличилось на 50%», – добавил он.

Государство активно поддерживает это направление, предоставляя льготы и финансируя инфраструктурные проекты для обеспечения эффективности индустриальных парков, отметил замминистра экономики.

В настоящее время в процессе рассмотрения еще 30 комплектов документов. «Это показывает четкий интерес бизнеса к этому механизму, и это прекрасно, особенно в это время», – отметил он.

Проблемой остается создание производств на этих территориях, признал Андриенко. «Только треть индустриальных парков сейчас имеют 1–2 перерабатывающих предприятия на свои территории, а остальные, к сожалению, это пока теоретические проекты», – добавил он.

Контекст

В январе 2025-го в Украине зарегистрировали 100-й индустриальный парк. В прошлом году в Украине запустили 31 ИП – рекордное количество за время войны, по данным Минэкономики. В 2022 году в реестр было включено восемь парков, в 2023 году – 13 парков.

На март 2025-го процент перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Благодаря развитию модели ИП за 10 лет, Украина способна удвоить этот показатель, рассчитывают в Министерстве экономики.

По оценкам министерства, каждый гектар индустриального парка создает до 50 рабочих мест. Одна гривня государственных инвестиций в парки привлекает 5–6 гривен частного капитала. Кроме того, каждый доллар частных инвестиций генерирует $19 налогов и сборов в течение пяти лет. Почему так и что ждет отрасль – читайте в материале Forbes Ukraine.