На розгляді уряду знаходяться 30 заявок на створення індустріальних парків. За три роки війни кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася та перевищила сотню, але проблемою залишається створення виробництв на цих територіях. Про це розповів заступник начальника управління індустріальних парків та супроводу інвестицій – начальник відділу державної політики у сфері індустріальних парків Мінекономіки Антон Андрієнко на Форумі промисловців від Forbes Ukraine 12 вересня.
Деталі
- На вересень 2025-го в Україні зареєстровано 105 індустріальних парків, повідомив Андрієнко. «Лише за останні два роки їх кількість збільшилася на 50%», – додав він.
- Держава активно підтримує цей напрямок, надаючи пільги та фінансуючи інфраструктурні проєкти для забезпечення ефективності індустріальних парків, зазначив заступник міністра економіки.
- Зараз у процесі розгляду ще 30 комплектів документів. «Це показує чіткий інтерес бізнесу щодо цього механізму, і це прекрасно, особливо в цей час», – зазначив він.
- Проблемою залишається створення виробництв на цих територіях, визнав Андрієнко. «Лише третина індустріальних парків зараз мають 1–2 переробні підприємства на свої території, а решта, на жаль, це поки що теоретичні проєкти», – додав він.
Контекст
У січні 2025-го в Україні зареєстрували 100-й індустріальний парк. Торік в Україні запустили 31 ІП – рекордну кількість за час війни, за даними Мінекономіки. У 2022 році до реєстру було включено вісім парків, у 2023 році – 13 парків.
На березень 2025-го відсоток переробної промисловості у ВВП України складає 10,3%, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку. Завдяки розвитку моделі ІП за 10 років Україна здатна подвоїти цей показник, розраховують в Міністерстві економіки.
За оцінками міністерства, кожен гектар індустріального парку створює до 50 робочих місць. Одна гривня державних інвестицій у парки залучає 5–6 гривень приватного капіталу. Крім того, кожен долар приватних інвестицій генерує $19 податків і зборів протягом п’яти років. Чому так і що чекає на галузь – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
