Швеція надасть пакет військової допомоги Україні на суму $1,2 млрд (оновлено)

Швеція надасть Україні найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги на суму близько $1,2 млрд. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Reuters 30 січня.

Деталі

Уряд зараз веде переговори з постачальниками в Швеції та Європі для забезпечення пріоритетних поставок, таких як артилерія та дрони, повідомив Йонсон на пресконференції.

Йонсон зазначив, що приблизно $90 млн буде спрямовано на виробництво ракет дальнього радіусу дії та безпілотників. Додатково передбачено: 16 військових катерів Combat Boat 90 та 23 станції озброєння до них, 1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм, 146 вантажівок, 1 500 протитанкових ракет TOW, 200 гранатометів AT4, піхотне спорядження та засоби захисту від радіаційної, хімічної і біологічної загроз.

Близько 45% суми, а саме $534 млн, буде використано на нове виробництво для оборонного сектора України, включно з артилерією, ударними засобами дальнього радіусу дії та безпілотниками. Ще $58 млн підуть на навчання українських військових у 2025 році, а $71 млн – на ремонт і технічне обслуговування переданого обладнання та логістичну підтримку.

$250 млн буде спрямовано до різних міжнародних фондів, з яких $178 млн піде на данську модель фінансування для посилення оборонно-промислової бази України.

Це вже 18-й пакет допомоги Швеції з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співпрацю в галузі безпеки. Угода передбачає надання фінансової та військової підтримки, а також співробітництво в розвитку військово-промислового комплексу.

У період з 2024 по 2026 рік Швеція зобовʼязується надати Україні військову допомогу на суму 75 млрд шведських крон (приблизно €6,5 млрд), що еквівалентно близько €2,2 млрд щороку.

Військова допомога охоплює різні напрямки, зокрема авіацію, протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, покращення морської безпеки, допомогу в розмінуванні та безпілотні апарати. Швеція також погодилася сприяти розвитку сучасного оборонно-промислового потенціалу України.