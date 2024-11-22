Швеция профинансирует производство украинских дронов по «датскому формату»

Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели», сообщила пресс-служба Минобороны. Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра обороны Рустема Умерова в Швецию.
«Датский формат» предполагает закупку вооружения непосредственно у украинских оборонных предприятий.
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Ключевые факты
- Договоренности с министром обороны Швеции Полом Йонсоном является еще одним шагом к усилению обороноспособности Украины, который демонстрирует доверие партнеров к украинскому военно-промышленному потенциалу, сообщил Умеров.
- Стороны обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Министр обороны подчеркнул, что обе страны работают над тем, чтобы эта поддержка была еще больше и отвечала реальным потребностям украинских защитников и защитниц.
- «Отдельный фокус – оснащение наших бригад. Финализируем договоренности с нашими нордическими партнерами», – сказал министр.
Контекст
В апреле этого года Дания первой из стран-партнеров Украины объявила о выделении $28,5 млн на покупку вооружения и военной техники украинских производителей для Украины. Решение Дании – первое в рамках проекта Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальная фандрейзинговая кампания, цель которой собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.
Благодаря «датской модели», которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила €50 млн. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок «Богдана» для ВСУ.
Как Украине удалось убедить Данию закупать украинское оружие, какое вооружение в приоритете и какие страны готовы делать так же – читайте здесь.
11 ноября стало известно, что для Сил обороны до конца года закупят производимые в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках договоренностей о поддержке Данией украинского ОПК на $629 млн.
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