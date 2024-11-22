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Швеция профинансирует производство украинских дронов по «датскому формату»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели», сообщила пресс-служба Минобороны. Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра обороны Рустема Умерова в Швецию.

«Датский формат» предполагает закупку вооружения непосредственно у украинских оборонных предприятий.

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Ключевые факты

  • Договоренности с министром обороны Швеции Полом Йонсоном является еще одним шагом к усилению обороноспособности Украины, который демонстрирует доверие партнеров к украинскому военно-промышленному потенциалу, сообщил Умеров.
  • Стороны обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год. Министр обороны подчеркнул, что обе страны работают над тем, чтобы эта поддержка была еще больше и отвечала реальным потребностям украинских защитников и защитниц.
  • «Отдельный фокус – оснащение наших бригад. Финализируем договоренности с нашими нордическими партнерами», – сказал министр.

Контекст

В апреле этого года Дания первой из стран-партнеров Украины объявила о выделении $28,5 млн на покупку вооружения и военной техники украинских производителей для Украины. Решение Дании – первое в рамках проекта Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальная фандрейзинговая кампания, цель которой собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

Благодаря «датской модели», которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила €50 млн. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок «Богдана» для ВСУ.

Как Украине удалось убедить Данию закупать украинское оружие, какое вооружение в приоритете и какие страны готовы делать так же – читайте здесь.

11 ноября стало известно, что для Сил обороны до конца года закупят производимые в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках договоренностей о поддержке Данией украинского ОПК на $629 млн.

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