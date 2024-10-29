Швеция выделила €63 млн для военной поддержки Украины

Правительство Швеции намерено предоставить Украине финансовую поддержку в размере €63 млн, или примерно 720 млн крон, говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Из указанной суммы €20 млн направят в поддержку оборонно-промышленной базы Украины.
Украинский госбюджет покрывает менее трети возможностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд.
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Ключевые факты
- Выделение €20 млн будет происходить по «датской модели», направленной на поддержку закупок у украинской промышленности на основе предложений Украины.
- «Датская модель», которую Швеция намерена поддерживать, поможет закупкам у украинской промышленности. Предварительная поддержка Дании в соответствии с этой моделью привела к тому, что Украина смогла произвести 18 артиллерийских систем.
- Правительство намерено выделить еще около €43 млн на ряд существующих многосторонних инициатив для быстрой и эффективной поддержки Вооруженных сил Украины.
- Примеры инициатив, которые могут быть поддержаны, можно найти в некоторых коалициях, созданных в рамках Контактной группы по обороне Украины: коалиция F-16, коалиция морской безопасности, коалиция по разминированию, ІТ-коалиция.
- В рамках этой поддержки Швеция также внесет свой вклад в Фонд НАТО для Украины (NATO CAP), который закупает военную технику.
Контекст
17 апреля Дания первой из стран – партнеров Украины объявила о выделении $28,5 млн на покупку вооружения и военной техники украинских производителей для Украины. Решение Дании – первое в рамках проекта Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальной фандрейзинговой кампании, цель которой – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.
Как Украине удалось убедить Данию закупать украинское оружие, какое вооружение в приоритете и какие страны готовы делать так же – читайте здесь.
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