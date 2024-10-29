Швеция выделила €63 млн для военной поддержки Украины

Правительство Швеции намерено предоставить Украине финансовую поддержку в размере €63 млн, или примерно 720 млн крон, говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Из указанной суммы €20 млн направят в поддержку оборонно-промышленной базы Украины.

Украинский госбюджет покрывает менее трети возможностей украинских производителей – на закупку вооружения в госбюджете в этом году предусмотрено только $6 млрд из необходимых $20 млрд.