Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Швейцария ограничивает статус защиты для украинцев с западных областей

Forbes

1 хв читання

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам из регионов, которые не являются зонами боевых действий. Для украинцев с западных регионов, где возвращение считается безопасным, возможна депортация. В то же время статус S продлен до 4 марта 2027 года, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Федеральный совет Швейцарии 8 октября признал, что из-за продолжающейся нестабильности в Украине безопасное возвращение беженцев в среднесрочной перспективе невозможно. Однако, по решению парламента, статус защиты S ограничивается лицами из оккупированных или зон боевых действий.
  • Для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможна депортация, если Государственный секретариат по миграции (SEM) отклонит их заявку.
  • Исключение: лица, уже имеющие статус S, не будут подлежать депортации. SEM оценивает заявки индивидуально, а список «безопасных» регионов будет пересматриваться в зависимости от ситуации в Украине.
  • С 1 ноября 2025 года новые правила будут применяться ко всем заявкам, включая ранее поданные. Также лица со статусом S смогут находиться в Украине до 15 дней на полгода. Программа поддержки S, включая интеграционные мероприятия, продлена до марта 2027 года.

Контекст

К концу февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах ЕС. Это на 100 000 человек больше, чем в прошлом году.

В июне этого года срок действия временной защиты продлен до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чехии.

Европейский союз подготовил план, как помочь украинским беженцам вернуться домой или остаться в Европе, когда война закончится.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні