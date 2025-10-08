Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам из регионов, которые не являются зонами боевых действий. Для украинцев с западных регионов, где возвращение считается безопасным, возможна депортация. В то же время статус S продлен до 4 марта 2027 года, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Подробности

Федеральный совет Швейцарии 8 октября признал, что из-за продолжающейся нестабильности в Украине безопасное возвращение беженцев в среднесрочной перспективе невозможно. Однако, по решению парламента, статус защиты S ограничивается лицами из оккупированных или зон боевых действий.

Для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможна депортация, если Государственный секретариат по миграции (SEM) отклонит их заявку.

Исключение: лица, уже имеющие статус S, не будут подлежать депортации. SEM оценивает заявки индивидуально, а список «безопасных» регионов будет пересматриваться в зависимости от ситуации в Украине.

С 1 ноября 2025 года новые правила будут применяться ко всем заявкам, включая ранее поданные. Также лица со статусом S смогут находиться в Украине до 15 дней на полгода. Программа поддержки S, включая интеграционные мероприятия, продлена до марта 2027 года.

Контекст

К концу февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах ЕС. Это на 100 000 человек больше, чем в прошлом году.

В июне этого года срок действия временной защиты продлен до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чехии.

Европейский союз подготовил план, как помочь украинским беженцам вернуться домой или остаться в Европе, когда война закончится.