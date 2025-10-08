Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям із регіонів, які не є зонами бойових дій. Для українців із західних регіонів, де повернення вважається безпечним, можлива депортація. Водночас статус S продовжено до 4 березня 2027 року, йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Деталі

Федеральна рада Швейцарії 8 жовтня визнала, що через триваючу нестабільність в Україні безпечне повернення біженців у середньостроковій перспективі неможливе. Однак, за рішенням парламенту, статус захисту S обмежується особами з окупованих чи зон бойових дій.

Для осіб із Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можлива депортація, якщо Державний секретаріат з питань міграції (SEM) відхилить їхню заявку.

Виняток: особи, які вже мають статус S, не підлягатимуть депортації. SEM оцінюватиме заявки індивідуально, а список «безпечних» регіонів переглядатиметься залежно від ситуації в Україні.

З 1 листопада 2025 року нові правила застосовуватимуть до всіх заявок, включно з раніше поданими. Також особи зі статусом S зможуть перебувати в Україні до 15 днів на пів року. Програму підтримки S, включаючи інтеграційні заходи, продовжено до березня 2027 року.

Контекст

На кінець лютого 2025 року понад 4,3 млн українців, які залишили країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Це на 100 000 осіб більше, ніж у попередньому році.

У червні цього року термін дії тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2027 року. Найбільше українців проживає у Польщі, Німеччині та Чехії.

Європейський Союз підготував план, як допомогти українським біженцям повернутися додому або залишитися в Європі, коли війна закінчиться.