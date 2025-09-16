Европейский Союз подготовил план, как помочь украинским беженцам вернуться домой или остаться в Европе, когда война закончится. Соответствующие рекомендации принял Совет ЕС – они должны стать основой для европейских стран, говорится в пресс-релизе института.
Ключевые факты
- ЕС хочет, чтобы украинцы возвращались домой постепенно и безопасно, когда это будет возможно. Для тех, кто захочет или не сможет вернуться, будут созданы условия для перехода на другой легальный статус проживания.
- Страны ЕС могут выдавать специальные виды на жительство, например, если человек нашел работу, поступил в университет или имеет семейные связи в стране.
- ЕС будет предлагать программы тем, кто хочет вернуться в Украину. Беженцы смогут поехать домой «в разведку», не теряя при этом временной защиты. Такие программы возвращения будут согласованы с властями Украины.
- В ЕС планируют открыть специальные центры (так называемые Unity Hubs), где украинцам предоставят всю необходимую информацию, помогут с документами и поиском работы как в стране пребывания, так и в Украине.
- Принятые рекомендации – это не закон, а лишь руководство для стран – членов ЕС, чтобы они действовали согласованно и помогали украинцам в этом переходе.
Прямой язык
«Уместно готовиться к тому дню, когда украинцы смогут вернуться домой, чтобы помогать восстанавливать свою страну», – отметил Кааре Дибвад Бек, министр по делам иммиграции и интеграции Дании.
Контекст
К концу февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах ЕС. Это на 100 000 человек больше, чем в прошлом году.
В июне этого года срок действия временной защиты продлен до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чехии.
Механизм временной защиты позволяет украинцам легально проживать в странах – членах ЕС, которые присоединились к этой программе, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам, социальному обеспечению и жилью.
