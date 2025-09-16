Европейский Союз подготовил план, как помочь украинским беженцам вернуться домой или остаться в Европе, когда война закончится. Соответствующие рекомендации принял Совет ЕС – они должны стать основой для европейских стран, говорится в пресс-релизе института.

Ключевые факты

ЕС хочет, чтобы украинцы возвращались домой постепенно и безопасно, когда это будет возможно. Для тех, кто захочет или не сможет вернуться, будут созданы условия для перехода на другой легальный статус проживания.

Страны ЕС могут выдавать специальные виды на жительство, например, если человек нашел работу, поступил в университет или имеет семейные связи в стране.

ЕС будет предлагать программы тем, кто хочет вернуться в Украину. Беженцы смогут поехать домой «в разведку», не теряя при этом временной защиты. Такие программы возвращения будут согласованы с властями Украины.

В ЕС планируют открыть специальные центры (так называемые Unity Hubs), где украинцам предоставят всю необходимую информацию, помогут с документами и поиском работы как в стране пребывания, так и в Украине.

Принятые рекомендации – это не закон, а лишь руководство для стран – членов ЕС, чтобы они действовали согласованно и помогали украинцам в этом переходе.

Прямой язык

«Уместно готовиться к тому дню, когда украинцы смогут вернуться домой, чтобы помогать восстанавливать свою страну», – отметил Кааре Дибвад Бек, министр по делам иммиграции и интеграции Дании.

Контекст

К концу февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах ЕС. Это на 100 000 человек больше, чем в прошлом году.

В июне этого года срок действия временной защиты продлен до 4 марта 2027 года. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чехии.

Механизм временной защиты позволяет украинцам легально проживать в странах – членах ЕС, которые присоединились к этой программе, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам, социальному обеспечению и жилью.