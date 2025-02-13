Первый контакт. Глава МИД Сибига поговорил по телефону с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 13 февраля.
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Подробности
- «Провел конструктивный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсуждая развитие стратегического партнерства между Украиной и США на взаимовыгодных условиях для наших народов», – отметил министр.
- Сибига поблагодарил Рубио за подтверждение приверженности США поддержке Украины и подчеркнул, что достижение справедливого и устойчивого мира является общим интересом обеих стран.
Контекст
12 февраля Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о начале переговорного процесса о завершении войны в Украине. После этого Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе беседы обсуждались пути достижения мира и возможности для совместной работы, в частности в технологической сфере, в такой области, как дроны и другие современные производства.
После этих звонков Трамп провел брифинг в Белом доме, где отметил, что ему, возможно, придется встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, хотя Зеленский, вероятно, на встрече не будет. Президент США подтвердил, что поддержка Украины будет продолжаться, ведь без этого «Путин подумал бы, что он выиграл».
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