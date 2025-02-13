Перший контакт. Голова МЗС Сибіга поговорив телефоном з держсекретарем США Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомила пресслужба МЗС України 13 лютого.
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Деталі
- «Провів конструктивну телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, обговорюючи розвиток стратегічного партнерства між Україною та США на взаємовигідних умовах для наших народів», – зазначив міністр.
- Сибіга подякував Рубіо за підтвердження відданості США у підтримці України та наголосив, що досягнення справедливого та стійкого миру є спільним інтересом обох країн.
Контекст
12 лютого Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто домовленості про початок переговорного процесу про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Під час розмови обговорювались шляхи досягнення миру та можливості для спільної роботи, зокрема у технологічній сфері, як-от дрони та інші сучасні виробництва.
Після цих дзвінків Трамп провів брифінг у Білому домі, де зазначив, що йому, можливо, доведеться зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, хоча Зеленський, ймовірно, на зустрічі не буде. Президент США підтвердив, що підтримка України триватиме, адже без цього «Путін би подумав, що він виграв».
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