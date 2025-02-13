Переговоры в Саудовской Аравии, маловероятное вступление Украины в НАТО и дальнейшая помощь. Главное из брифинга Трампа в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может пройти в Саудовской Аравии. Об этом сказал Трамп журналистам в Белом доме после телефонных переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля, пишет CNN .

Ключевые факты

Трамп дал понять, что вскоре может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, но предупредил, что официальное решение по этому вопросу пока не принято. «Мы думаем, что, вероятно, наша первая встреча состоится в Саудовской Аравии», – сказал Трамп через несколько часов после их телефонного разговора.

в Саудовской Аравии, но предупредил, что официальное решение по этому вопросу пока не принято. «Мы думаем, что, вероятно, наша первая встреча состоится в Саудовской Аравии», – сказал Трамп через несколько часов после их телефонного разговора. Президент дал понять, что лидер Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бин Салман примет участие в переговорах, заявив: «Мы знаем наследного принца, и я думаю, что это было бы очень хорошее место». По словам Трампа, дата этой встречи «еще не определена», но он добавил, что она может состояться «не в таком отдаленном будущем».

Трамп добавил, что пока не брал на себя обязательств поехать в Украину.

Участие Украины в переговорах . На вопрос о том, будет ли присутствовать Зеленский на встрече с Путиным, Трамп дал понять, что, вероятно, он не будет присутствовать: «Вероятно, у нас будет первая встреча, а потом мы посмотрим, что можно сделать со второй встречей».

. На вопрос о том, будет ли присутствовать Зеленский на встрече с Путиным, Трамп дал понять, что, вероятно, он не будет присутствовать: «Вероятно, у нас будет первая встреча, а потом мы посмотрим, что можно сделать со второй встречей». На вопрос о том, видит ли он Украину равноправным членом этого мирного процесса, президент прямо не ответил. «Это интересный вопрос. Я думаю, что им нужно заключить мир. Их людей убивают и им нужно заключить мир, – ответил Трамп. – Я думаю, что это была ненужная война, в нее не нужно было входить. И им нужно заключить мир, вот что я думаю», – добавил Трамп после паузы.

Отвечая на вопрос о том, не останется ли президент Зеленский в стороне от этих переговоров, Трамп ответил, что он так не думает. «Нет, это не так, пока он там есть. Но на каком-то этапе тоже нужно будет проводить выборы», – добавил Трамп.

США будут и дальше посылать помощь Украине , «но деньги должны быть обеспечены», сказал Трамп, пишет «Голос Америки». Он добавил, что предыдущая администрация «бессмысленно» передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег. «Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены, – сказал Трамп и добавил, – и украинцы на это согласились».

, «но деньги должны быть обеспечены», сказал Трамп, пишет «Голос Америки». Он добавил, что предыдущая администрация «бессмысленно» передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег. «Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены, – сказал Трамп и добавил, – и украинцы на это согласились». Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе «Путин бы подумал, что он выиграл». «И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира», – сказал Трамп на пресс-конференции.

Относительно вступления Украины в НАТО Трамп сослался на выступление министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, который назвал идею вступления Украины в Альянс «маловероятной» и «непрактичной». «И я думаю, что это правда, – добавил Трамп. – Они долго говорили, что Украина не должна вступать в НАТО, и мне это подходит. Я просто хочу прекратить войну».

Трамп сослался на выступление министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, который назвал идею вступления Украины в Альянс «маловероятной» и «непрактичной». «И я думаю, что это правда, – добавил Трамп. – Они долго говорили, что Украина не должна вступать в НАТО, и мне это подходит. Я просто хочу прекратить войну». Возвращение территорий . Отвечая на вопросы журналистов, Трамп снова сослался на министра обороны Гегсета и других неназванных людей, которые считают, что «нереалистично» ожидать возвращения контроля над украинскими территориями по состоянию на 2014 год. Однако Трамп добавил, что «некоторые из них вернутся».

. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп снова сослался на министра обороны Гегсета и других неназванных людей, которые считают, что «нереалистично» ожидать возвращения контроля над украинскими территориями по состоянию на 2014 год. Однако Трамп добавил, что «некоторые из них вернутся». Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступать территории, Трамп ответил: «Им придется сделать то, что нужно сделать».

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как намерен это сделать.

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого он позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и о готовности работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях, включая дроны и другие современные производства.