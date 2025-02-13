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«Переговоры – единственный путь». Что украинский бизнес думает о мирных шагах Дональда Трампа. Шесть мнений об условиях, компромиссах и красных линиях

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

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После телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил о возможности завершить войну в Украине. Позже он побеседовал и с Владимиром Зеленским. «Определяются общие с США шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный мир», – заявил Зеленский. Forbes Ukraine спросил украинских предпринимателей, верят ли они в мирное соглашение и как Украине усилить переговорную позицию

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Основатель Autostrada Максим Шкиль

Autostrada Максим Шкиль /предоставлено пресс-службой

Основатель Autostrada Максим Шкиль Фото предоставлено пресс-службой

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