«Переговоры – единственный путь». Что украинский бизнес думает о мирных шагах Дональда Трампа. Шесть мнений об условиях, компромиссах и красных линиях

После телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил о возможности завершить войну в Украине. Позже он побеседовал и с Владимиром Зеленским. «Определяются общие с США шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный мир», – заявил Зеленский. Forbes Ukraine спросил украинских предпринимателей, верят ли они в мирное соглашение и как Украине усилить переговорную позицию