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Силы обороны поразили нефтебазу «Роснефти» и Смоленский авиационный завод, где модернизируются боевые самолеты – Генштаб ВСУ

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В ночь на 21 января беспилотники Сил специальных операций ВСУ второй раз за неделю ударили по нефтебазе «Лискинская» в Воронежской области РФ, а также поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод», сообщает Генеральный штаб ВСУ 21 января.

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Ключевые факты

  • В результате удара на нефтебазе горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций «Роснефть».
  • Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод» в Смоленской области, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.
  • Продолжаются удары и по пунктам управления российской армии. В частности, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели.
  • Результаты ударов уточняются.

Контекст

В ночь на 8 января Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области РФ. Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для российской стратегической авиации, сообщил Генштаб ВСУ. Эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация врага.

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубину РФ. Атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, два вражеских зенитных ракетных комплекса «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

Ночью 16 января в России под ударом дронов оказался Тамбовский пороховый завод. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованных в войне против Украины. Также подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали дронами нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области.

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