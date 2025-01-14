У Росії після масованої атаки горять НПЗ в Енгельсі, база «Газпрому», обʼєкти ВПК у Саратові і хімзавод у Брянську (відео)

У ніч проти 14 січня безпілотники атакували кілька російських регіонів, у Енгельсі та Саратові в результаті атаки пошкоджено два промислові підприємства, повідомляє місцева влада. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що серед уражених у РФ цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ.
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Ключові факти
- Командування Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердило удар по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо – стратегічному об’єкту військово-промислового комплексу РФ. Завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет «Х-59», озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледелие», а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г».
- «Ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БПЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру», – сказано у повідомленні.
- У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України та Сил оборони минулої ночі вражено низку цілей у РФ: на хімкомбінатах, НПЗ і складах аеродрому «Енгельс», повідомило «Інтерфакс-Україна» джерело в СБУ. Зокрема, було вражено Алексинський хімічний комбінат (Тульська область), після роботи дронів СБУ там зафіксовано велику пожежу. А також є влучання у склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» (Саратовська область). «Дрони СБУ досягли цілей, «бавовна» палає досі», – розповів співрозмовник агентства. За його словами, атаковано також Саратовський нафтопереробний завод, де зафіксовано масштабну пожежу, і Брянський хімічний завод. «Зафіксовано прямі влучання ракет по обʼєкту і велику пожежу з подальшими детонаціями», – уточнив він.
- За даними місцевих телеграм-каналів, в Енгельсі знову атаковано нафтобазу. За словами очевидців, в обʼєкт влучили щонайменше двічі, після цього там почалася пожежа.
- У ЗСУ підтвердили, що пошкодження отримала нафтобаза, вже атакована раніше, а спалахнули цистерни з пальним для бомбардувальників Ту-160.
- У Казані безпілотники, як повідомляють телеграм-канали, атакували базу скраплених газів на вулиці Північно-Західній, що належить «Газпрому». На території бази спалахнули цистерни.
- Перед тим надходила інформація про пожежу на обʼєкті обʼєднання «Казаньоргсинтез» – найбільшого виробника полікарбонату та поліетиленів. За даними Коваленка, завод, який зазнав ураження, є стратегічним обʼєктом, який має безпосереднє значення для ВПК РФ.
- Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження. Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів.
- Наразі відомо про атаки на Енгельс і Саратов (Саратовська область), Казань (Республіка Татарстан), Брянськ, Олексин (Тульська область), Ростовську, Тамбовську, Воронезьку та Орловську області РФ.
Контекст
У ніч на 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.
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