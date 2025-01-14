У Росії після масованої атаки горять НПЗ в Енгельсі, база «Газпрому», обʼєкти ВПК у Саратові і хімзавод у Брянську (відео)

У ніч проти 14 січня безпілотники атакували кілька російських регіонів, у Енгельсі та Саратові в результаті атаки пошкоджено два промислові підприємства, повідомляє місцева влада. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що серед уражених у РФ цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ.