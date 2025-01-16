У Росії дрони атакували Тамбовський пороховий завод і нафтобазу під Воронежем (відео)

У Росії під ударом дронів опинився Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 16 січня.

Ключові факти

На заводі виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також — колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, де чути вибухи у місті Котовську, де і розташований пороховий завод.

У Воронезькій області РФ минулої ночі БПЛА атакували нафтобазу в Ліскінському районі, там спалахнула пожежа, повідомила місцева влада.

Для гасіння вогню залучили десятки одиниць техніки та два пожежні потяги, направили додаткові сили із двох сусідніх регіонів.

Контекст

У ніч на 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.

У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. За даними Генштабу ЗСУ, під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, два ворожих зенітних ракетних комплекси – «Тор» та «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».