У Росії дрони атакували Тамбовський пороховий завод і нафтобазу під Воронежем (відео)

У Росії під ударом дронів опинився Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 16 січня.
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Ключові факти
- На заводі виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також — колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.
- Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.
- Місцеві Telegram-канали публікують відео, де чути вибухи у місті Котовську, де і розташований пороховий завод.
- У Воронезькій області РФ минулої ночі БПЛА атакували нафтобазу в Ліскінському районі, там спалахнула пожежа, повідомила місцева влада.
- Для гасіння вогню залучили десятки одиниць техніки та два пожежні потяги, направили додаткові сили із двох сусідніх регіонів.
Контекст
У ніч на 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.
У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. За даними Генштабу ЗСУ, під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, два ворожих зенітних ракетних комплекси – «Тор» та «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».
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