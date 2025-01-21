Сили оборони уразили нафтобазу «Роснефті» і Смоленський авіаційний завод, де модернізуються бойові літаки – Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 січня безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі «Ліскінська» у Воронезькій області РФ, а також уразили інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод», повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 21 січня.

Ключові факти

В результаті удару на нафтобазі палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій «Роснефть».

Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ уразили інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод» у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Триває ураження і пунктів управління російської армії. Зокрема, ЗСУ завдали удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.

Результати ударів уточнюються.

Контекст

У ніч на 8 січня Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для російської стратегічної авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.

У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. За даними Генштабу ЗСУ, під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, два ворожих зенітних ракетних комплекси – «Тор» та «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

Вночі 16 січня у Росії під ударом дронів опинився Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Ще підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області.