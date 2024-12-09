Спільна стратегія миру. Лідер німецької опозиції Мерц запропонував Зеленському створити контактну групу із завершення війни

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом обговорив ідею створення контактної групи за участю Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі для повернення справедливого й тривалого миру в Україну, повідомляє Офіс президента 9 грудня. До групи також можуть долучити Данію.

Ключові факти

На зустрічі обговорили ідею створення контактної групи за участю Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі, а також можливе долучення Данії.

За словами Мерца, повинна бути загальноєвропейська стратегія миру, без окремих мирних ініціатив. Така група має бути створена і має запрацювати якнайшвидше, додав керівник фракції ХДС/ХСС.

«Дуже важливо, щоб ми утворили таку контактну групу у Європі і не лише на базі ЄС. Велика Британія має бути теж присутня, бо вона є важливим стратегічним партнером НАТО», – сказав німецький політик.

Він додав, що ця група має відпрацювати спільні політичні позиції про те, як говорити із США після січня, коли президентом стане Дональд Трамп.

Зеленський і Мерц обговорили збільшення фінансування військової допомоги Україні на наступний рік.

Політики обгворили План перемоги і погодилися, що Україну можуть зміцнити далекобійні спроможності.

Мерц зазначив, що в Німеччині триває інтенсивна дискусія щодо деталей військової підтримки й того, яке озброєння передавати Україні, але є принциповий консенсус стосовно надання допомоги, щоб завершити війну та встановити справедливий мир.

«Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз – не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною», – пояснив він.

Контекст

7 грудня у Парижі Зеленський провів тристоронню зустріч із Макроном та Трампом. Під час зустрічі говорили про підтримку українців, про ситуацію загалом і встановлення справедливого миру. 8 грудня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post після поїздки в Париж сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Володимиру Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

Наразі у публічних заявах української влади з’явилось два акценти: Україна може погодитись на російський контроль над окупованими територіями, але наполягатиме на запрошенні до НАТО. Як Київ формує нову позицію щодо умов завершення війни – читайте тут.