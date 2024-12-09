Зеленський планує зателефонувати Байдену для обговорення запрошення України в НАТО

Президент Володимир Зеленський збирається подзвонити чинному президенту США Джозефу Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО, пише «Укрінформ» 9 грудня. Україна вважає, що лише повноправне членство в НАТО є єдиною реальною гарантією безпеки для країни.

Ключові факти

За словами Зеленського, питання запрошення України в НАТО обговорювати з обраним президентом Дональдом Трампом, бо «він ще не в Білому домі, в нього немає всіх цих юридичних прав».

«Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона про відправку частини військ до України.

«Скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля Макрона. Памʼятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розумуння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО», – додав Зеленський.

Контекст

Україна розглядає членство в НАТО як найкращу гарантію своєї майбутньої безпеки. Відповідно до статті 5 пакту про взаємну оборону НАТО, члени погоджуються розглядати напад на одного як напад на всіх і приходити один одному на допомогу. Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський наприкінці вересня представив у США і презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями та каже, що серед більшості країн – членів НАТО є консенсус щодо запрошення України.

Зеленський 29 листопада в інтервʼю Sky News заявив, що передача території, яку зараз контролює український уряд, «під парасольку НАТО» зупинить «гарячу фазу» війни.

Хоча НАТО заявило, що Україна приєднається до альянсу і шлях країни «незворотний», воно поки не надіслало запрошення і не встановило терміни членства. Будь-яке таке рішення залежатиме насамперед від домінуючої сили НАТО – США, тому незабаром це стане питанням для Дональда Трампа, коли він повернеться на посаду президента США наступного місяця.

Наразі у публічних заявах української влади з’явилось два акценти: Україна може погодитись на російський контроль над окупованими територіями, але наполягатиме на запрошенні до НАТО. Як Київ формує нову позицію щодо умов завершення війни – читайте тут.

7 грудня у Парижі Зеленський провів тристоронню зустріч із Макроном та Трампом. Під час зустрічі говорили про підтримку українців, про ситуацію загалом і встановлення справедливого миру. 8 грудня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post після поїздки в Париж сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Володимиру Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».