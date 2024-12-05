Новые условия мира Зеленский изменил риторику об оккупированных территориях, но требует приглашения в НАТО.

В публичных заявлениях украинских властей появилось два акцента: Украина может согласиться на российский контроль над оккупированными территориями, но будет настаивать на приглашении в НАТО.

В течение недели президент Владимир Зеленский дважды допустил, что Украина не будет пытаться отвоевать все оккупированные территории.

Сначала – заявил Sky News, что Украина может согласиться на возвращение территорий дипломатическим путем. Но при условии, что зонтик безопасности НАТО покроет подконтрольные Киеву территории. Во второй раз признал в интервью Kyodo News, что украинской армии не хватает сил, чтобы освободить военным путем все территории, включая Крым.