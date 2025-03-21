Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Заработали больше, чем в Украине». Украинские Defence Tech компании выходят на рынок США. Как? Опыт DroneUA, Himera и Skiftech

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

експорт оборонки: досвід SkyFall, DroneUA, Himera і Skiftech /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Defence Tech компании SkyFall и DroneUA ведут переговоры о контракте с армией США, Himera и Skiftech уже его получили. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:41 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:41

Украинский Skiftech получил контракт от армии США на разработку тренировочных лазерных систем, производитель устойчивых к РЭБ раций Himera уже поставил свое решение Воздушным силам США. Как украинские Defence Tech компании выходят на зарубежные рынки, несмотря на запрет на экспорт военных технологий из Украины?

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

В марте четыре украинских оборонных компании получили контракты от армии США, писали профильные медиа GovCon Wire, Defence-blog и Defence News. Речь идет о производителе лазерных тренажеров для военных Skiftech, раций Himera и двух неназванных дроновых компаниях. Это первые публичные сообщения об экспорте украинского Defence Tech.

В 2024-м украинские производители РЭБ и дронов были загружены, по подсчетам объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ), на 37% из-за отсутствия госконтрактов. «Если у государства нет ресурсов на долгосрочные контракты, контролируемый экспорт – компромиссный вариант», – говорила Forbes Ukraine исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко в феврале.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні