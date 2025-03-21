«Заработали больше, чем в Украине». Украинские Defence Tech компании выходят на рынок США. Как? Опыт DroneUA, Himera и Skiftech

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Украинский Skiftech получил контракт от армии США на разработку тренировочных лазерных систем, производитель устойчивых к РЭБ раций Himera уже поставил свое решение Воздушным силам США. Как украинские Defence Tech компании выходят на зарубежные рынки, несмотря на запрет на экспорт военных технологий из Украины?
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В марте четыре украинских оборонных компании получили контракты от армии США, писали профильные медиа GovCon Wire, Defence-blog и Defence News. Речь идет о производителе лазерных тренажеров для военных Skiftech, раций Himera и двух неназванных дроновых компаниях. Это первые публичные сообщения об экспорте украинского Defence Tech.
В 2024-м украинские производители РЭБ и дронов были загружены, по подсчетам объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ), на 37% из-за отсутствия госконтрактов. «Если у государства нет ресурсов на долгосрочные контракты, контролируемый экспорт – компромиссный вариант», – говорила Forbes Ukraine исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко в феврале.
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