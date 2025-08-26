Американские и российские чиновники во время переговоров этого месяца, которые имели целью достижение мира в Украине, обсуждали возможные энергетические соглашения. По данным пяти источников Reuters , такие предложения рассматривались как стимулы для Кремля согласиться на урегулирование войны, а для Вашингтона смягчить санкции против России.

Подробности

Речь шла, в частности, о возвращении Exxon Mobil в проект «Сахалин-1», поставках американского оборудования для российских LNG-проектов вроде Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями, а также идеи закупки США российских атомных ледоколов.

Переговоры прошли во время визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным и его инвестиционным советником Кириллом Дмитриевым. Обсуждения также велись в Белом доме с участием Дональда Трампа и кратко поднимались на саммите в Аляске 15 августа.

По словам собеседников Reuters, администрация Трампа хотела выйти с итоговым «громким инвестиционным заглавием» после саммита. Сам Трамп ранее заявлял, что продолжает контакт с российскими и украинскими представителями, чтобы остановить боевые действия, однако публично подробно обсуждать потенциальные соглашения США не планируют.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Exxon Mobil ушла из российского бизнеса, зафиксировав списание на $4,6 млрд. В том же году Кремль конфисковал ее 30% в «Сахалине-1».

ЕС принял план полностью отказаться от импорта российского газа до 2027-го, что сорвало предыдущие идеи о возобновлении транзита через Европу. В то же время последние дискуссии сместились в плоскость двусторонних соглашений США и России.

Между тем, Трамп угрожает новыми санкциями против Москвы в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах и новыми пошлинами против Индии, одного из ключевых покупателей российской нефти.