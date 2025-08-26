Американські та російські урядовці під час переговорів цього місяця, що мали на меті досягнення миру в Україні, обговорювали можливі енергетичні угоди. За даними пʼяти джерел Reuters, такі пропозиції розглядалися як стимули для Кремля погодитися на врегулювання війни, а для Вашингтона – помʼякшити санкції проти Росії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Йшлося, зокрема, про повернення Exxon Mobil до проєкту «Сахалін-1», постачання американського обладнання для російських LNG-проєктів на кшталт Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями, а також ідею закупівлі США російських атомних криголамів.
- Переговори відбулися під час візиту спецпосланця США Стівена Віткоффа до Москви, де він зустрівся з Володимиром Путіним та його інвестиційним радником Кирилом Дмитрієвим. Обговорення також велися в Білому домі за участі Дональда Трампа і коротко підіймалися на саміті в Алясці 15 серпня.
- За словами співрозмовників Reuters, адміністрація Трампа хотіла вийти з підсумковим «гучним інвестиційним заголовком» після саміту. Сам Трамп раніше заявляв, що продовжує контакти з російськими й українськими представниками, аби зупинити бойові дії, проте публічно детально обговорювати потенційні угоди США не планують.
Контекст
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Exxon Mobil пішла з російського бізнесу, зафіксувавши списання на $4,6 млрд. Того ж року Кремль конфіскував її 30% у «Сахаліні-1».
ЄС ухвалив план повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027-го, що зірвало попередні ідеї про відновлення транзиту через Європу. Натомість останні дискусії змістилися в площину двосторонніх угод США та Росії.
Тим часом Трамп погрожує новими санкціями проти Москви у разі відсутності прогресу в мирних переговорах і новими митами проти Індії, одного з ключових покупців російської нафти.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.