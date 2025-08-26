Американські та російські урядовці під час переговорів цього місяця, що мали на меті досягнення миру в Україні, обговорювали можливі енергетичні угоди. За даними пʼяти джерел Reuters , такі пропозиції розглядалися як стимули для Кремля погодитися на врегулювання війни, а для Вашингтона – помʼякшити санкції проти Росії.

Деталі

Йшлося, зокрема, про повернення Exxon Mobil до проєкту «Сахалін-1», постачання американського обладнання для російських LNG-проєктів на кшталт Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями, а також ідею закупівлі США російських атомних криголамів.

Переговори відбулися під час візиту спецпосланця США Стівена Віткоффа до Москви, де він зустрівся з Володимиром Путіним та його інвестиційним радником Кирилом Дмитрієвим. Обговорення також велися в Білому домі за участі Дональда Трампа і коротко підіймалися на саміті в Алясці 15 серпня.

За словами співрозмовників Reuters, адміністрація Трампа хотіла вийти з підсумковим «гучним інвестиційним заголовком» після саміту. Сам Трамп раніше заявляв, що продовжує контакти з російськими й українськими представниками, аби зупинити бойові дії, проте публічно детально обговорювати потенційні угоди США не планують.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Exxon Mobil пішла з російського бізнесу, зафіксувавши списання на $4,6 млрд. Того ж року Кремль конфіскував її 30% у «Сахаліні-1».

ЄС ухвалив план повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027-го, що зірвало попередні ідеї про відновлення транзиту через Європу. Натомість останні дискусії змістилися в площину двосторонніх угод США та Росії.

Тим часом Трамп погрожує новими санкціями проти Москви у разі відсутності прогресу в мирних переговорах і новими митами проти Індії, одного з ключових покупців російської нафти.