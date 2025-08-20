Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Европа введет санкции против России в случае отказа Путина от встречи с Зеленским – The Telegraph

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Владимир Зеленский и европейские лидеры в Белом доме, 18 августа 2025 года /Getty Images

Владимир Зеленский и европейские лидеры в Белом доме, 18 августа 2025 года Фото Getty Images

Европейские лидеры, вероятно, расширят санкции против России, если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве, знакомый с дискуссиями в Белом доме.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Если Путин будет медлить, уклоняться или откажется от переговоров, это станет еще одним толчком к введению санкций», – отметил источник.
  • Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 20 августа заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любом формате». В то же время он подчеркнул, что встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены, чтобы не усугублять ситуацию, а способствовать ее разрешению.
  • По словам Лаврова, в ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила создать три рабочих группы для обсуждения повестки дня, однако Украина еще не ответила на это предложение.

Контекст

18 августа во время саммита в Белом доме неоднократно поднимался вопрос встречи президентов Украины и РФ при посредничестве США и без него. Даже после телефонного разговора президентов США и РФ в понедельник, 18 августа, советник Путина Юрий Ушаков не подтвердил возможную встречу в каком-либо формате, хотя выразил поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины на высшем уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель, после чего состоится трехсторонний саммит с участием Трампа. «Мы не знаем, хватит ли у российского президента мужества приехать на такой саммит. Поэтому мы должны работать, чтобы убедить его», – сказал во время встречи в Белом доме Мерц.

Трамп надеялся объявить о трехстороннем саммите с Зеленским и Путиным, пишет FT.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні