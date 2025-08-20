Европейские лидеры, вероятно, расширят санкции против России, если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве, знакомый с дискуссиями в Белом доме.

Подробности

«Если Путин будет медлить, уклоняться или откажется от переговоров, это станет еще одним толчком к введению санкций», – отметил источник.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 20 августа заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любом формате». В то же время он подчеркнул, что встречи на самом высоком уровне должны быть тщательно подготовлены, чтобы не усугублять ситуацию, а способствовать ее разрешению.

По словам Лаврова, в ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила создать три рабочих группы для обсуждения повестки дня, однако Украина еще не ответила на это предложение.

Контекст

18 августа во время саммита в Белом доме неоднократно поднимался вопрос встречи президентов Украины и РФ при посредничестве США и без него. Даже после телефонного разговора президентов США и РФ в понедельник, 18 августа, советник Путина Юрий Ушаков не подтвердил возможную встречу в каком-либо формате, хотя выразил поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины на высшем уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель, после чего состоится трехсторонний саммит с участием Трампа. «Мы не знаем, хватит ли у российского президента мужества приехать на такой саммит. Поэтому мы должны работать, чтобы убедить его», – сказал во время встречи в Белом доме Мерц.

Трамп надеялся объявить о трехстороннем саммите с Зеленским и Путиным, пишет FT.