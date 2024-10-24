Половину из $20 млрд кредита США для Украины планируют направить на военные цели, что потребует одобрения Конгресса – Reuters

США согласовали выделение Украине своей части в размере $20 млрд по кредиту G7 в размере $50 млрд, обеспеченному замороженными российскими активами, пишет Reuters . Администрация Джо Байдена хочет выделить $10 млрд из кредитных средств на военную помощь, но этот план потребует одобрения Конгресса США, сообщили представители Совета национальной безопасности Белого дома.

Ключевые факты

Министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Украины Сергей Марченко подписали соглашение о предоставлении США займа в размере $20 млрд, который будет размещен вместе с обязательством Европейского Союза в размере $20 млрд и $10 млрд, которые будут разделены между союзниками по G7 Великобританией, Японией и Канадой.

Кредит будет погашен за счет доходов от российских суверенных активов.

«Другими словами, Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков», – заявил президент США Джо Байден.

Средства США на невоенную помощь будут переведены в трастовый фонд Всемирного банка, согласившегося управлять кредитом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в социальных сетях поблагодарил Байдена и Йеллен за предоставление кредита США, назвав это «значительным шагом на пути к поддержке борьбы Украины за свободу и привлечение России к ответственности».

По данным Минфина, ожидается, что правительство США профинансирует ссуду не позднее 31 декабря 2024 года. В этом году Украина уже получила $3,9 млрд прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов. Украина и США работают над привлечением остального финансирования, которое предусмотрено на 2024 год.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов в размере около €260 млрд, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В сентябре Еврокомиссия объявила о предоставлении кредита ЕС в размере €35 млрд для Украины в рамках плана партнеров G7 по выдаче кредитов на сумму до $50 млрд.

Будущие доходы от замороженных российских государственных активов пойдут на финансирование кредитов. Около €210 млрд активов Центрального банка России находятся в ЕС и остаются замороженными из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать ее для поддержки как военных усилий, так и восстановления в Украине.