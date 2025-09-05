Вашингтон вместе с союзниками рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны на территории Украины в рамках потенциального мирного урегулирования с Россией. США могут возглавить мониторинг этой зоны, пишет NBC News , ссылаясь на четыре источника, осведомленных о плане.

Подробности

Наземный контроль за демилитаризованной зоной могут осуществлять военные из стран, не являющихся членами НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш, отмечают собеседники. Планировщики избегают привлечения сил НАТО или использования символики Альянса, поскольку для Москвы участие стран блока неприемлемо.

Гарантии безопасности для Украины предлагают базироваться на двусторонних соглашениях с союзниками, не предусматривающих применение статьи 5 НАТО (нападение на одного – нападение на всех), которая является «красной линией» для России. Любой план должен быть одобрен президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами стран, участвующих в предоставлении гарантий, в частности, президентом США Дональдом Трампом.

Границы буферной зоны еще не определены. Она должна стать обширной демилитаризованной территорией внутри Украины, которая будет разделять украинские и российские территории. США, благодаря своим технологическим возможностям, могут взять на себя ведущую роль в мониторинге зоны с помощью дронов, спутников и других разведывательных средств, координируя действия с другими странами, также осуществляющими надзор. В то же время американских войск на территории Украины не будет.

Отдельно обсуждается роль Турции в обеспечении свободного движения товаров и услуг по Черному морю. После российского вторжения Турция уже способствовала созданию морского коридора для экспорта украинского зерна и теперь может взять на себя контроль за ситуацией в протоках Босфор и Дарданеллы, чтобы гарантировать бесперебойную торговлю, пишет издание.

План начал разрабатываться после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Ожидалось, что эта встреча откроет путь к дальнейшим переговорам, возможно, даже между Путиным и Зеленским, но прогресс в мирном процессе остановился. Тем не менее, союзники Украины продолжают работать над потенциальными гарантиями безопасности, которые, вероятно, станут ключевым элементом мирного соглашения.

Контекст

4 сентября состоялась встреча представителей «Коалиции желающих», неформальной группы союзников Украины, которую возглавили Франция и Великобритания. На встрече в формате онлайн или офлайн присутствовали лидеры более 30 стран. Ключевой темой диалога была поддержка Украины на земле, море, в воздухе и киберпространстве, а также усиление давления на Россию. Главное о результатах встречи читайте здесь.