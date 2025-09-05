Вашингтон разом із союзниками розглядає можливість створення демілітаризованої зони на території України в межах потенційного мирного врегулювання з Росією. США можуть очолити моніторинг цієї зони, пише NBC News , посилаючись на чотири джерела, обізнані з планом.

Деталі

Наземний контроль за демілітаризованою зоною можуть здійснювати військові з країн, які не є членами НАТО, наприклад, Саудівської Аравії чи Бангладеш, зазначають співрозмовники. Планувальники уникають залучення сил НАТО чи використання символіки Альянсу, оскільки для Москви участь країн блоку є неприйнятною.

Гарантії безпеки для України пропонують базувати на двосторонніх угодах із союзниками, що не передбачають застосування статті 5 НАТО (напад на одного – напад на всіх), яка є «червоною лінією» для Росії. Будь-який план має бути схвалений президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами країн, які братимуть участь у наданні гарантій, зокрема президентом США Дональдом Трампом.

Межі буферної зони ще не визначено. Вона має стати великою демілітаризованою територією всередині України, що розділятиме українські та російські території. США, завдяки своїм технологічним можливостям, можуть взяти на себе провідну роль у моніторингу зони за допомогою дронів, супутників та інших розвідувальних засобів, координуючи дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть нагляд. Водночас американських військ на території України не буде.

Окремо обговорюється роль Туреччини в забезпеченні вільного руху товарів і послуг Чорним морем. Після російського вторгнення Туреччина вже сприяла створенню морського коридору для експорту українського зерна і тепер може взяти на себе контроль за ситуацією в протоках Босфор і Дарданелли, щоб гарантувати безперебійну торгівлю, пише видання.

План почав розроблятися після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Очікувалося, що ця зустріч відкриє шлях до подальших переговорів, можливо, навіть між Путіним і Зеленським, але прогрес у мирному процесі зупинився. Попри це, союзники України продовжують працювати над потенційними гарантіями безпеки, які, ймовірно, стануть ключовим елементом мирної угоди.

Контекст

4 вересня відбулася зустріч представників «Коаліції охочих», неформальної групи союзників України, яку очолили Франція та Велика Британія. На зустрічі у форматі онлайн або офлайн були присутні лідери понад 30 країн. Ключовою темою діалогу була підтримка України на землі, морі, у повітрі та в кіберпросторі, а також посилення тиску на Росію. Головне про результати зустрічі читайте тут.