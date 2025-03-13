США планируют расширить военное присутствие для усиления контроля над Панамским каналом – NBC News

Администрация США намерена увеличить присутствие своих вооруженных сил в Панаме, чтобы реализовать цель президента Дональда Трампа о «возвращении» Панамского канала под американское влияние. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

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Южное командование США разрабатывает стратегии относительно Панамы – от сотрудничества с местными военными до маловероятного силового захвата канала, сообщает NBC News.

Отмечается, что применение силы будет зависеть от готовности Панамы к партнерству. Администрация Трампа хочет усилить присутствие войск в регионе, чтобы ограничить влияние Китая на канал. На этой неделе адмирал Элвин Холси представил планы министру обороны Питу Гегсету, который планирует посетить Панаму в следующем месяце.

Сейчас в Панаме находятся около 200 американских военных, в том числе спецназовцы, которые помогают бороться с внутренними угрозами. Трамп считает их присутствие в зоне канала критически важным и желает демонстрации силы.

Среди вариантов – контроль над каналом, охрана портов, строительство объектов или создание тренировочных лагерей, как до 1999 года. В случае конфликта США могут разместить войска вблизи Панамы, чтобы защитить канал и заблокировать Китай, но только в условиях войны.

Контекст

Панамский канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном через Панамский перешеек. Ежегодно через него проходит до 14 000 судов, что составляет 2,5% мировой морской торговли. Канал играет немаловажную роль в перевозке автомобилей и товаров из Азии в США, а также в экспорте американского природного газа. По данным Reuters, Китай не контролирует канал непосредственно, хотя дочерняя гонконгская компания CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на его входах.

США в значительной степени построили канал и управляли прилегающей зоной более десяти лет. В 1977 году были подписаны соглашения между США и Панамой, которые в 1999 году передали канал под полный контроль Панамы после периода совместного управления.

В декабре 2024 года Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль над каналом, повторив это заявление во время инаугурационной речи 20 января, обвинив Панаму в невыполнении тарифных договоренностей.

4 марта во время выступления перед Конгрессом Трамп заявил: «Моя администрация вернет Панамский канал, чтобы еще больше укрепить нашу национальную безопасность». Однако конкретное пояснение, означающее это «возвращение», от представителей Белого дома до сих пор не прозвучало.