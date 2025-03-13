США планують розширити військову присутність для посилення контролю над Панамським каналом – NBC News

Адміністрація США має намір збільшити присутність своїх збройних сил у Панамі, щоб реалізувати мету президента Дональда Трампа про «повернення» Панамського каналу під американський вплив. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела, обізнані з планами Білого дому.

Деталі

Південне командування США розробляє стратегії щодо Панами – від співпраці з місцевими військовими до малоймовірного силового захоплення каналу, повідомляє NBC News.

Зазначається, що застосування сили залежатиме від готовності Панами до партнерства. Адміністрація Трампа хоче посилити присутність військ у регіоні, щоб обмежити вплив Китаю на канал. Цього тижня адмірал Елвін Холсі представив плани міністру оборони Піту Гегсету, який планує відвідати Панаму наступного місяця.

Зараз у Панамі перебуває близько 200 американських військових, зокрема спецпризначенці, які допомагають боротися з внутрішніми загрозами. Трамп вважає їхню присутність у зоні каналу критично важливою і бажає демонстрації сили.

Серед варіантів – контроль над каналом, охорона портів, будівництво об’єктів чи створення тренувальних таборів, як до 1999 року. У разі конфлікту США можуть розмістити війська поблизу Панами, щоб захистити канал і заблокувати Китай, але лише за умов війни.

Контекст

Панамський канал сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном через Панамський перешийок. Щороку через нього проходить до 14 000 суден, що становить 2,5% світової морської торгівлі. Канал відіграє важливу роль у перевезенні автомобілів і товарів із Азії до США, а також у експорті американського природного газу. За даними Reuters, Китай не контролює канал напряму, хоча дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами на його входах.

США значною мірою збудували канал і управляли прилеглою зоною понад десятиліття. У 1977 році було підписано угоди між США та Панамою, які в 1999 році передали канал під повний контроль Панами після періоду спільного управління.

У грудні 2024 року Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль над каналом, повторивши цю заяву під час інавгураційної промови 20 січня, звинувативши Панаму в невиконанні тарифних домовленостей.

4 березня під час виступу перед Конгресом Трамп заявив: «Моя адміністрація поверне Панамський канал, щоб ще більше зміцнити нашу національну безпеку». Однак конкретного пояснення, що означає це «повернення», від представників Білого дому досі не пролунало.