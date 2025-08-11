Американская сторона пообещала согласовывать свои позиции с европейскими партнерами перед переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом 11 августа сказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет польское издание WP .

Подробности

По словам Туска, США обязались консультироваться с европейскими странами относительно позиций, которые будут озвучены во время встречи президентов Трампа и Путина на Аляске. Это стало важным шагом для формирования единого фронта союзников по вопросам безопасности и мира в Украине, отметил он.

Туск подчеркнул, что для НАТО должно быть очевидно – менять государственные границы силой недопустимо, а Россия не должна извлекать выгоду от агрессии.

США и европейские партнеры совместно нарабатывают стратегию, чтобы не допустить, чтобы Россия вышла из конфликта усиленной и с безнаказанностью за нарушение международных норм, рассказал Туск.

По его словам, любые договоренности об обмене территориями должны согласовываться с Украиной по принципу: «Ничего об Украине без Украины».

Контекст

На брифинге в Белом доме 9 августа Трамп заявил, что в процессе анонсированного соглашения между Украиной и РФ будет проведен обмен территориями в пользу обеих сторон. После этого Трамп объявил, что 15 августа проведет встречу с Путиным на Аляске. Кремль подтвердил эту информацию.

Российский план, озвученный через спецпредставителя США Стива Уиткоффа, предусматривал одностороннюю передачу России около трети подконтрольной Украине части Донбасса в обмен на прекращение огня. Европейские страны – Великобритания, Германия и Франция – вместе с Украиной отвергли эту идею, назвав ее неприемлемой.

Украина не будет отдавать свои территории в рамках возможного мирного соглашения с Россией, но готова к решениям, которые обеспечат справедливый и продолжительный мир, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении утром 9 августа.

Лидеры государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине при условии прекращения огня и гарантий защиты интересов Украины и Европы.

Кроме того, европейские лидеры призывают США усилить санкционное давление на Россию накануне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они настаивают на жестких гарантиях для Киева и предостерегают от любых территориальных уступок Москве.