Американська сторона пообіцяла погоджувати свої позиції з європейськими партнерами перед переговорами Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це 11 серпня сказав на пресконференції премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише польське видання WP .

Деталі

За словами Туска, США взяли зобов’язання консультуватися з європейськими країнами щодо позицій, які будуть озвучені під час зустрічі президентів Трампа і Путіна на Алясці. Це стало важливим кроком для формування єдиного фронту союзників у питаннях безпеки та миру в Україні, зазначив він.

Туск наголосив, що для НАТО має бути очевидним – змінювати державні кордони силою неприпустимо, а Росія не повинна отримувати вигоду від агресії.

США і європейські партнери спільно напрацьовують стратегію, аби не допустити, щоб Росія вийшла з конфлікту посиленою і з відчуттям безкарності за порушення міжнародних норм, розповів Туск.

За його словами, будь-які домовленості про обмін територіями мають узгоджуватися з Україною за принципом: «Нічого про Україну без України».

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

На брифінгу в Білому домі 9 серпня Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обох сторін. Після цього Трамп оголосив, що 15 серпня проведе зустріч із Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію.

Російський план, озвучений через спецпредставника США Стіва Віткоффа, передбачав односторонню передачу Росії близько третини підконтрольної Україні частини Донбасу в обмін на припинення вогню. Європейські країни – Велика Британія, Німеччина та Франція – разом з Україною відхилили цю ідею, назвавши її неприйнятною.

Україна не віддаватиме свої території в межах можливої мирної угоди з Росією, але готова до рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні вранці 9 серпня.

Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи.

Крім того, європейські лідери закликають США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони наполягають на жорстких гарантіях для Києва і застерігають від будь-яких територіальних поступок Москві.