США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО – Пентагон

После принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных средств ПВО и 60% боеприпасов. Об этом на пресс-брифинге 12 ноября заявил представитель Пентагона Пэт Райдер. В Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на $9 млрд.

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К середине октября США доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS. – Ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS.

Доставлено 67% обещанных других возможностей ПВО, включая ракеты к Stinger и HAWK, выполнено 60% обязательств по огненным средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра, – сообщил представитель Пентагона.

В целом, по словам Райдера, после принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанкового оружия, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десяток других систем.

В Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на $9 млрд.

$7,1 млрд доступны по программе PDA – из них $4,3 млрд, утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступны после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.

Еще около $2,2 млрд доступны для программы USAI, согласно которой США заказывают вооружение для Украины у производителей.

Контекст

США пытаются до конца срока Джо Байдена – до 20 января – отправить вооружение Украине, писало Politico. Собеседники издания выражали сомнения, что все предоставленное вооружение успеет дойти до Украины, поскольку часто от объявления о пакете помощи до момента, когда оружие попадает на поле боя, проходит несколько месяцев. А новый президент, если пожелает, может упразднить принятую помощь.

Ранее в Пентагоне обязались использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины до конца президентского срока Байдена. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Минобороны есть около $4 млрд на программу президентских полномочий (PDA) и примерно $2 млрд на инициативу содействия безопасности Украины (USAI). По первой программе Украина получает вооружение непосредственно со складов США, по второй – оружие заказывают у производителей.