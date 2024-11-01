США объявили о пакете военной помощи Украине на $425 млн

Министерство обороны США 1 ноября объявило о предоставлении дополнительной безопасности для Украины, оценочная стоимость которого составляет $425 млн. В пакет вошли средства ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое вооружение, говорится в сообщении Пентагона.

Подробности

В пакет вошли боеприпасы к системам NASAMS и HIMARS, ракеты Stinger, мобильные ракетные системы c-UAS, боеприпасы класса «воздух-земля», 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды TOW, противотанковые комплексы. бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, взрывные боеприпасы, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Контекст

США в рамках Плана победы каждые 2–3 недели до конца этого года будут предоставлять Украине новый пакет помощи. О такой договоренности с Джо Байденом сообщил 18 октября президент Владимир Зеленский.

26 сентября президент Байден анонсировал увеличение безопасности помощи Украине на $7,9 млрд и ряд дополнительных действий. Президент поручил Пентагону предоставить все оставшиеся средства в поддержку безопасности, выделенные Украине, до конца его срока пребывания в должности. Таким образом, Байден санкционировал выделение $5,5 млрд в рамках президентских полномочий.

18 октября на пресс-конференции в Берлине Байден предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима», и призвал американских союзников продолжать поддерживать Киев. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского в достижении целей Плана победы.

21 октября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.