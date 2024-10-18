США сделают все возможное, чтобы поддержать План Зеленского – глава Пентагона

США сделают все возможное, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского в достижении поставленных целей. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 18 октября в Брюсселе на пресс-конференции после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО, пишет «Интерфакс-Украина» .

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Остин заявил, что план президента Зеленского получит всю необходимую поддержку в области безопасности.

Глава Пентагона отметил эффективность использования Украиной беспилотников дальнего действия, что позволило разрушить российские стратегические объекты снабжения боеприпасами.

Он добавил, что Украина способна быстро наращивать производство БПЛА и эти дроны доказали свою высокую эффективность и точность.

Что касается ядерных угроз Путина Остин назвал такую риторику опасной и посоветовал избегать ее.

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«Мы будем и далее фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это наша поддержка президента Зеленского», – сказал Ллойд Остин.

Контекст

План победы Украины президент Украины представил 17 октября на саммите ЕС. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его План победы и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Зеленский считает, что официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России.

Президент США Джо Байден 18 октября в Берлине предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима» и призвал американских союзников продолжать поддерживать Киев.